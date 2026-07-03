Exsecretario de PC denuncia violaciones a la ley en eventos masivos del Mundial en CDMX

El exsecretario de Protección Civil de la Ciudad de México, Edgar Elías Moreno Brizuela, advirtió que el Gobierno capitalino incumplió la Ley General de Protección Civil al organizar las concentraciones masivas para la transmisión de los partidos de México en el Mundial, poniendo en riesgo a miles de asistentes.

En declaraciones públicas, el exfuncionario señaló que la normativa vigente obliga a que cualquier evento de concentración masiva cuente con un Programa Especial de Protección Civil, instrumento que define acciones concretas de seguridad antes, durante y después del evento. “Claramente el gobierno de la CDMX se ha visto rebasado por la cantidad de asistentes”, afirmó.

Moreno Brizuela detalló una serie de fallas graves: ingreso de bebidas alcohólicas, circulación de motocicletas, bicicletas y scooters entre los peatones, ausencia de control de aforos y carencia de rutas de evacuación definidas. Criticó además que la coordinación recayera en la Secretaría de Seguridad Pública y no en Protección Civil, señalando que el personal policial “por su propia naturaleza no está capacitado con protocolos de actuación en materia de Protección Civil” al tener un enfoque reactivo y no preventivo.

El exsecretario también cuestionó la decisión de programar grupos musicales durante toda la jornada, lo que —indicó— agravó la concentración de personas más allá de lo que el partido por sí solo habría generado.

Ante la continuidad del Mundial, Moreno Brizuela exigió que el Gobierno capitalino solicite el apoyo de fuerzas federales, establezca filtros de seguridad, comunique con anticipación los puntos de acceso y salida, y defina con claridad los horarios y aforos máximos permitidos. “Las omisiones ya no pueden convertirse en tragedias mayores”, advirtió.