PAN exige investigación sólida a la Fiscalía capitalina tras muerte de cuatro personas en Paseo de la Reforma

Priscila Vera Hernández, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y exdiputada de la CDMX, criticó con dureza al Gobierno capitalino tras la muerte de cuatro personas durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador en el Mundial 2026.

“El Gobierno de la Ciudad de México convocó a los capitalinos, no solamente a ver los partidos desde las pantallas instaladas en todo el Paseo de la Reforma, sino que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, lanzó junto con su gabinete toda una serie de actividades” y prometieron que todo sería seguro, señala la denuncia presentada por el partido.

“Nos dijeron que esas actividades iban a ser seguras, después de cuatro fallecidos por asfixia y vimos ahí en las imágenes pues evidentemente que no se hicieron ningún protocolo de seguridad”, se denunció.

Priscila Vera exigió a la Fiscalía capitalina realizar “una investigación sólida y que verdaderamente alguien se haga responsable por la muerte de cuatro ciudadanos que confiaron en el Gobierno en la Ciudad.”

“Acudieron a las actividades para las que fueron convocados y hoy no están con nosotros por la negligencia de las autoridades; ahora la jefa de gobierno, Clara Brugada, se burla y dice que ya habrá seguridad. Esto no se repone con simples disculpas mediáticas, sino con acciones sólidas de seguridad”, sentenció Vera Hernández.