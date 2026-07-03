Más pantallas, más seguridad y otras medidas para el México vs Inglaterra en CDMX

Para evitar una tragedia como la ocurrida el pasado martes, tras los festejos por el pase de la Selección Nacional a octavos de final y que dejó cuatro personas muertas, este viernes, 48 horas antes del encuentro con Inglaterra, el gobierno capitalino presentó un plan integral de seguridad, Protección Civil y Movilidad, que abarcará tanto inmediaciones del Estadio Ciudad de México, Zócalo capitalino, corredor Reforma, Avenida Juárez y otros puntos donde se han congregado los aficionados como son los festivales futboleros habilitados en las 16 alcaldías.

Más pantallas

Una de las medidas anunciadas será colocar un mayor número de pantallas en otros puntos de la ciudad. Se incrementarán seis pantallas tan solo en Paseo de la Reforma. Habrá más de 100 festejos en CDMX y en la Zona Metropolitana de la CDMX, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Añadió que las pantallas llegarán desde la Estela de Luz y hasta el cruce con Avenida Hidalgo en Paseo de la Reforma, es decir más de 6 kilómetros para poder ver en pantallas el partido y festejar en diversos puntos.

El Gobierno capitalino señala que la mayoría de las alcaldías de la CDMX y de la zona conurbada se han sumado a realizar festejos en sus territorios para evitar aglomeraciones, serían alrededor de 11 municipios del Estado de México.

Despliegue policíaco en la CDMX

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, informó que se espera una alta afluencia de personas para el partido del próximo domingo, por lo que las autoridades capitalinas, con apoyo del gobierno federal, desplegarán a 17 mil elementos, tanto policíaco como del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), para resguardar a los asistentes.

Añadió que en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México habrá otros siete mil agentes, como ha ocurrido en los partidos que se han disputado en el inmueble, con presencia en el exterior e interior del lugar.

En cuanto al Fan Fest del Zócalo, habrá tres mil 300 elementos que garantizarán el ingreso seguro y la revisión aleatoria para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas y objetos peligrosos, en los accesos ubicados en 5 de Febrero, 20 de Noviembre, Pino Suárez, Tacuba y Madero.

Cuando el Zócalo llegue a su máxima capacidad, se invitará a los asistentes a disfrutar del partido en alguna de las 12 pantallas instaladas en las calles aledañas, estas acciones estarán acompañadas de patrullajes y acciones de vigilancia para la prevención de delitos y detección de conductas sospechosas”.

Sobre la vigilancia en Paseo de la Reforma, Vázquez Camacho informó que, desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, se ampliará el número de pantallas para evitar aglomeraciones.

Por lo que las secretarias de Gobierno, Protección Civil, Atención y Participación Ciudadana, Cultura, Salud, Medio Ambiente, entre otras, la policía capitalina ampliará su despliegue en 50 por ciento, con más de seis mil elementos.

Las prioridades operativas son el establecimiento de una zona de atención en el Ángel de la Independencia, control de flujo de personas para su distribución en todo el corredor, mitigación y desactivación de conductas que pongan en riesgo la integridad de los asistentes, monitoreo en tiempo real de todas las actividades”.

Zona de cero tolerancia

El perímetro de seguridad se establecerá entre la Diana Cazadora a la Glorieta del Ahuehuete, rodeado de un segundo cinturón, que se extenderá a las avenidas Chapultepec e Insurgentes para garantizar el control del flujo de personas hacia el Ángel de la Independencia, para que cuando se llegue a la capacidad máxima, estimada en 25 mil personas, se limite el ingreso y dirigir el flujo a otros puntos.

También se endurecerán las acciones de vigilancias para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas, pirotecnia y cualquier otro objeto peligroso.