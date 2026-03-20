Policía embarazada recibe ayuda de compañeros para llegar al hospital

Una agente embarazada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México fue auxiliada por sus compañeros, ya que entró en labor de parto en su vivienda en la alcaldía Coyoacán, por lo que la trasladaron en una patrulla hasta un hospital en la alcaldía Cuauhtémoc para su atención médica.

Cuando los efectivos de la Policía Metropolitana patrullaban la colonia Ex Hacienda Coapa, una adulta mayor de 65 años, les pidió ayuda para su nieta de 21 años y que es parte de la Policía Auxiliar, ya que estaba en labor de parto y necesitaba apoyo para llevarla a un hospital.

“Los uniformados realizaron el traslado a bordo de la camioneta oficial, a un hospital ubicado en la colonia Roma y al arribar, la cargaron en brazos y la ingresaron al hospital, donde fueron recibidos por los médicos especialistas, quienes la valoraron y le brindaron la atención médica inmediata para recibir al bebé”.

Foto: SSC

Parto en Iztapalapa

El pasado 21 de enero, en la alcaldía Iztapalapa, policías de la SSC ayudaron a una mujer que inició la labor de parto en la vía pública, por lo que de inmediato la ayudaron para recibir al bebé ante el inminente nacimiento.

Los hechos ocurrieron en la colonia Presidentes, cuando patrullaban la zona por frecuencia de radios le avisaron que una mujer se encontraba en labor de parto, en la esquina de la avenida Periférico y la calle Iztaccíhuatl, por lo que se aproximaron para verificar la emergencia.

“Los oficiales llegaron al lugar y observaron a una mujer embarazada recostada sobre la banqueta, quien mencionó que sintió un fuerte dolor, se le rompió la fuente y tenía contracciones constantes, por lo que de inmediato solicitaron los servicios médicos”.

Los uniformados la colocaron en el asiento trasero de la patrulla y procedieron a auxiliarla para el alumbramiento; después de unos minutos, un policía recibió al recién nacido, le dio masaje en el pecho y luego de su primer llanto fue entregado al regazo de su madre.

Foto: SSC

Después de eso, la madre, el bebé y un familiar que llegó al sitio, fueron llevados en la patrulla a un hospital para ser atendidos.

Auxilio a mujer en Álvaro Obregón

Mientras que el 21 de enero, en un domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón en la colonia La Cascada, uniformadas de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) apoyaron a una mujer que se encontraba en labor de parto.

Las agentes fueron avisadas por frecuencia de radio sobre una mujer que comenzó a tener fuertes contracciones, por lo que se aproximaron de manera inmediata a verificar la emergencia en Avenida Río Mixcoac y calle Tepetate.

Reproducir Los uniformados realizaron el traslado a bordo de la camioneta oficial, a un hospital ubicado en la colonia Roma

“Las oficiales ingresaron al domicilio y se entrevistaron con una joven, quien refirió tener 19 años de edad y presentaba contracciones continuas, por lo que en apego a su vocación de servicio y con todos los cuidados necesarios, las policías bancarias colocaron a la mujer en una cama y solicitaron los servicios médicos”.

Sin embargo, el nacimiento era inminente, por lo que se prepararon para el nacimiento y minutos después recibieron a una bebé, más tarde llegaron paramédicos de Protección Civil (PC), quienes las llevaron a un hospital para continuar con su atención definitiva.

*DRR*