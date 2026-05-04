CDMX es seleccionada para recibir fondo internacional Bloomberg Philanthropies

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó que la capital del país ha sido seleccionada para recibir un fondo internacional otorgado por Bloomberg Philanthropies, destinado a fortalecer la seguridad vial y salvar vidas en las calles.

En un comunicado, las autoridades capitalinas señalaron que "esta distinción coloca a la Ciudad de México entre las urbes líderes a nivel global en el compromiso con la movilidad segura, inclusiva y centrada en las personas".

Agregaron que el anuncio se realizó en el marco de CityLab 2026, donde se presentó la nueva fase de la Iniciativa Bloomberg Philanthropies para la Seguridad Vial Mundial.

Dicho programa impulsará intervenciones en más de 30 ciudades de 13 países para reducir muertes y lesiones causadas por hechos de tránsito, a través de políticas públicas basadas en evidencia, infraestructura vial segura, fortalecimiento institucional y comunicación estratégica.

"La incorporación de la Ciudad de México a este programa internacional es resultado del trabajo sostenido y de las políticas públicas implementadas por la actual administración para construir calles más seguras, humanas y sostenibles"

"La selección representa, además, una oportunidad estratégica para acelerar las medidas que protegen la vida de todas las personas usuarias de la vía: peatones, ciclistas, motociclistas, usuarios del transporte público y conductores", se lee en el documento compartido por el Gobierno.

Además, puntualizaron las acciones prioritarias que impulsarán esta colaboración:



Prevención y reducción de muertes y lesiones causadas por exceso de velocidad en vialidades primarias y secundarias.

Fortalecimiento de estrategias de control y gestión de velocidad con tecnología de punta y datos basados en evidencia.

Diseño e implementación de infraestructura vial segura con enfoque en las personas más vulnerables de la vía.

Desarrollo de campañas de comunicación estratégica para la promoción de conductas responsables y cultura vial.

Consolidación de políticas públicas integrales de movilidad segura y sustentable con perspectiva de género e inclusión.

El Gobierno de la Ciudad de México refrenda su compromiso de trabajar con aliados globales, organismos internacionales, sociedad civil, academia y ciudadanía para avanzar hacia una ciudad en la que el derecho a moverse con seguridad sea una realidad para todas y todos.

Acerca de Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies trabaja para garantizar mejores condiciones de vida para las personas y el planeta.

Sus programas abarcan las áreas de Artes, Educación, Medio Ambiente, Gobierno y Salud Pública.

La organización opera en más de 700 ciudades y 150 países alrededor del mundo.

JCS