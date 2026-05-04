Iberoamérica tiene todo para crecer: Rojo de la Vega

Iberoamérica tiene todo para crecer, consideró este lunes la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Durante un evento en el Frontón México en donde se interpretaron piezas de la obra musical La Malinche, Rojo de la Vega consideró que para que se de ese crecimiento es necesario dejar los enfrentamientos.

“Eso es una oportunidad, Iberoamérica tiene todo para crecer. Lo único que nos falta es dejar de enfrentarnos entre nosotros. A mí me han llamado guerrera y sí, lo soy, pero no de las que viven en el pleito., soy de las que construyen, porque pelear es fácil, lo difícil es construir cuando otros, otras apuestan por dividir. Por eso hoy lo digo claro: ya estuvo de buscar culpables para todo, ya estuvo de dividir a la gente entre buenos y malos, ya estuvo de usar la historia para justificar el presente”, dijo.

La alcaldesa reinvindicó a Malitzin.

“Malitzin no fue un símbolo, fue una mujer, una niña vendida, una joven obligada a sobrevivir. Una vida marcada por el miedo ¿Y qué hizo con eso? Eligió no vengarse, sino entender.

No eligió destruir, eligió hablar, traducir, conectar, ser puente cuando todo era guerra. Y por eso, aunque incomode, no es traición, es fuerza, es inteligencia, es salir adelante sin rendirse. Malitzin no dejó que su origen definiera su destino.

Y eso sigue siendo poderoso hoy. Porque ¿cuántas mujeres viven lo mismo? ¿Cuántas siguen sosteniendo todo sin que nadie las vea?”, expresó.

Y llamó a dejar de emitir discursos que dividen.

“México no necesita más discursos que nos enfrenten. Necesita liderazgos, que unan. Necesita mujeres y hombres que como Malintzin sepan pararse en medio de conflicto y en lugar de romper, construir.

Ese es el camino difícil, pero es el único que vale la pena. Y también hay que decirlo sin rodeos. México no es de quien todos los días lo divide.

México no es de quien lo quiere hacer pedazos. México no tiene dueño. México es de su gente de quienes lo trabajan, de quienes lo sostienen”, dijo.

En el evento Rojo de la Vega estuvo acompañada por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid quien llamó a crear alianzas.

“Ante los discursos del odio, los discursos que dividen, los que vemos la vida en torno a estas alianzas y en todo lo bueno que hay en ella. Tenemos que buscarnos las maneras para poder hablar en libertad. Y ojalá algún día, más pronto que tarde, haya muchos más eventos como este que se celebren en todos los rincones de España de México y del resto de Hispanoamérica y nunca tengan que ser cambiados de sitio, que nunca la libertad pida perdón por ser libertad”, dijo.

En el Encuentro Internacional Sobre Identidad y Origen de México también estuvieron María Laura Medina de Salinas, Nacho Cano, Antonio Cordero, entre otros.

Más temprano Rojo de la Vega y Díaz Ayuso firmaron una Carta de Amistad, también intercambiaron experiencias de Gobierno, desarrollo económico, turismo y gestión urbana.