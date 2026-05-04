Miguel Hidalgo se consolida como la segunda alcaldía más segura: Tabe

La alcaldía Miguel Hidalgo se consolida como la segunda demarcación más segura de la Ciudad de México. El alcalde Mauricio Tabe reconoció la labor del personal de Blindar MH y de los elementos de la Policía Auxiliar para lograr estos avances en materia de seguridad.

Destacó que mientras el país está azotado por la violencia, Miguel Hidalgo avanza como la segunda alcaldía más segura de la Ciudad. “Es normal o nos hemos acostumbrado a ver cómo en algunos municipios la seguridad en vez de mejorar, se va deteriorando, por eso, sí es de reconocerse cuando se revierten las tendencias, cuando se navega contra corriente y cuando se logran resultados que cambian la vida de las personas”, señaló Mauricio Tabe.

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El alcalde atribuyó este posicionamiento a una estrategia integral que ha permitido una reducción drástica en la incidencia delictiva, pasando de 40 a solo 15 delitos por semana.

Agregó que estos resultados son consecuencia de duplicar la inversión en seguridad, triplicar la presencia de policías, recuperar los módulos de seguridad, aumentar el número de cámaras, instalar cinco centros de monitoreo, reiluminar los barrios y colonias populares, así como rescatar los espacios públicos.

Enfatizó que aumentar la seguridad no es solamente aumentar la vigilancia, es entender que los barrios se tenían que redignificar. “Recuperar los espacios públicos es llevar la luz, llevar las obras y llevar el beneficio a todos los rincones”, aseveró.

Acompañado por Marcela Gómez Zalce, Titular de la Comisión en Seguridad Ciudadana, y los cinco jefes de sector de la Policía Auxiliar, el alcalde reconoció la coordinación con Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, y con los municipios colindantes para blindar las fronteras de la alcaldía.

Reafirmó que no bajará la guardia en Miguel Hidalgo, enfatizando que la verdadera libertad ciudadana se basa en la seguridad y la tranquilidad de transitar las calles.