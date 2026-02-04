Embarcadero de Cuemanco captará y potabilizará agua de lluvia

Con la edificación de una torre hidroneumática para potabilizar y reutilizar el agua de lluvia, avanzan los trabajos de intervención mayor en el canal de Cuemanco, en la zona lacustre de los pueblos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, con una inversión de 89 millones de pesos.

Los trabajos beneficiarán acerca de dos mil personas, entre remeros, dueños de trajineras y vendedores de alimentos.

Se trata de labores de intervención que se llevan en la zona sur de la ciudad para dar la bienvenida al Mundial de Futbol 2026, contempla la rehabilitación total del sistema de canales y embarcaderos de Xochimilco, como el de Nativitas, Nuevo Nativitas y el Zacapa.

“La primera etapa inició en Cuemanco, incluye una torre hidroneumática, con infraestructura verde y ecotecnia para la captación de agua, el tratamiento y el rehúso del agua pluvial”, detalló la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante un recorrido por la zona.

Exposición de Xochimilco

Explicó que la meta es renovar la infraestructura turística, reforzar estructuras y avanzar en la recuperación del patrimonio lacustre y transformar a Cuemanco en el embarcadero con mayor capacidad de atracción de turistas, durante y después del Mundial.

Actualmente el embarcadero de Nativitas es el que concentra la mayor afluencia de paseantes.

“Estamos invirtiendo 89 millones de pesos para garantizar mejorar devolverle dignidad a la tarea que hace aquí en Xochimilco y que es dar a conocer esta riqueza natural y tradicional que tiene de atraer turismo, dar a conocer qué son las chinampas y dar a conocer toda la experiencia de producción natural”, dijo Brugada.

El embarcadero contará con un equipamiento sustentable de madera e infraestructura verde y ecotecnológico.

“Xochimilco es una parada obligatoria para el turismo. Cualquier persona visitante que viene a la Ciudad de México a conocer no se puede ir sin conocer Xochimilco, entonces hay que desarrollar esta tarea y esta gran responsabilidad, no sólo desde el punto de vista económico de fortalecer la actividad turística”, detalló la Jefa de Gobierno acompañada por la secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza.

Rehabilitación del mercado

Como parte de los trabajos, que arrancaron a inicios de diciembre, se rehabilitarán más de 700 metros de camellón, además de atender la red de canaletas y los cuerpos de agua de toda esta zona lacustre, explicó Álvarez Icaza.

Detalló que el sistema estructural de los embarcaderos serán intervenidos con pilotes de gran alcance.

“Se va a reforzar toda la estructura con pilotes de 12 metros, porque queremos que queden firmes y listos para el futuro”, subrayó.

En paralelo, el proyecto incluye una intervención en el mercado y la zona comercial contigua, donde se rehabilitarán 74 locales.

Actualmente, se construye la base de enlace de la estructura metálica, así como de trabes y elementos de madera que sostendrán los locales comerciales.

Álvarez Icaza precisó que los espacios serán renovados con una nueva cubierta de madera y adecuaciones internas, que permitirán un mejor aprovechamiento.

“Cuemanco tiene que ser ejemplo de cómo estamos relacionándonos con el agua y los canales, cuidar el entorno y mejorar la vida de quienes dependen de él”, concluyó Clara Brugada.

