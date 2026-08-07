Elementos de la PBI evitan que joven atentara contra su vida

Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México frustraron el intento de un joven de 20 años de arrojarse desde un puente peatonal en la alcaldía Benito Juárez.

La intervención oportuna de los uniformados permitió poner a salvo al ciudadano y entregarlo posteriormente a sus familiares en el lugar de los hechos.

La acción policial tuvo lugar en la intersección de la avenida Cuauhtémoc y el Viaducto Miguel Alemán, en la colonia Narvarte Poniente, luego de que transeúntes de la zona alertaran a los agentes sobre la presencia de un hombre con intenciones de lanzarse al vacío.

En respuesta a la denuncia ciudadana, los oficiales se trasladaron de inmediato al punto para verificar la situación y brindar el auxilio necesario.

Un hombre arribó al sitio, se identificó como familiar del involucrado y agradeció a los agentes por salvarlo Foto: SSC

Al llegar a la infraestructura, los policías ubicaron al sujeto y, en estricto apego a los protocolos institucionales de actuación, entablaron un diálogo pacífico y cercano con él.

Durante la conversación, el individuo expresó abiertamente a los elementos de seguridad que había tomado la determinación de atentar contra su vida debido a diversos problemas.

Tras lograr que el joven entrara en un estado de calma, los efectivos de la PBI actuaron con rapidez y lo sujetaron de manera segura alejándolo del borde de la estructura, después procedieron a contactar a sus familiares.

Minutos más tarde, un hombre arribó al sitio y se identificó como familiar del involucrado.

Tras expresar su agradecimiento hacia el personal operativo por la efectiva intervención, el pariente asumió la responsabilidad del joven para trasladarlo de regreso a su domicilio, retirándose ambos de la zona sin que se registraran novedades de gravedad.