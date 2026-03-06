Policías de CDMX alteran escena del crimen en Azcapotzalco

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) participaron en el hallazgo de un taxi en el que se encontraban dos personas sin vida por disparos de arma de fuego y, posteriormente, empujaron el vehículo algunos metros desde la alcaldía Azcapotzalco hacia los límites con el municipio de Naucalpan, en el Estado de México.

Tras detectar estos hechos, la propia institución informó que los policías involucrados serán cesados del cargo mientras se realizan las investigaciones.

Policías empujaron taxi con dos cadáveres

De acuerdo con la SSC, el hecho fue identificado por personal de la Dirección General de Asuntos Internos, que detectó que los uniformados participaron en el movimiento del vehículo después del hallazgo.

Ante esta situación, la dependencia inició una carpeta de investigación administrativa y notificó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que realice las indagatorias correspondientes tanto por el homicidio como por la posible alteración de la escena.

La institución informó que, en tanto se determinan responsabilidades, los policías directamente involucrados y los mandos encargados de su supervisión serán separados de sus cargos.

Cualquier hecho ilícito será investigado

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró que no tolerará conductas contrarias a los principios de la corporación y advirtió que cualquier hecho ilícito en el que se vean involucrados policías será investigado y sancionado.

