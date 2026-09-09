Sorprenden a dos sujetos cuando robaban 100 mil pesos en ropa

Dos hombres fueron detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, ya que fueron sorprendidos cuando sustraían ropa de la bodega de una tienda departamental, por valor de 100 mil pesos.

La detención estuvo a cargo de Uniformados de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes acudieron a atender una solicitud realizada por personal del establecimiento, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los efectivos acudieron a un establecimiento localizado en la avenida Moliere, colonia Polanco, luego de ser informados que, a través de las cámaras de seguridad interna, se observaba a dos personas que sacaban mercancía de la bodega del negocio”.

Foto: SSC

Los policías intervinieron y sorprendieron a los dos hombres cuando introducían la mercancía en un coche, uno de ellos les dijo que era empleado de la tienda y que el motivo para transportar la ropa es que la ocuparían en un evento que organizaba la empresa.

Sin embargo, el encargado de prevención de pérdidas negó dicha versión.

Ante estos hechos, los oficiales realizaron una revisión de seguridad conforme a los protocolos de actuación policial y aseguraron 43 prendas de vestir, con un valor aproximado de 137 mil 710 pesos”.

La gerencia de la tienda solicitó la detención de los hombres de 22 y 23 años, quienes fueron llevados ante el Ministerio Público para que se defina su situación legal.

Los oficiales realizaron una revisión de seguridad conforme a los protocolos de actuación policial y aseguraron 43 prendas de vestir Foto: SSC

De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, se establece una pena de cuatro a 10 años de prisión y de 400 a 600 días multa, cuando el valor de lo robado exceda de 750 la Unidad de Cuenta vigente, es decir, 87 mil 982 pesos.

En caso de cometer el robo al aprovechar alguna relación de trabajo, servicio o de hospitalidad, la pena aumentará en una mitad.