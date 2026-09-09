Evacuan primaria en la Roma Norte por olor a gas

La primaria Capitán Emilio Carranza, ubicada en la calle Orizaba de la colonia Roma Norte en la alcaldía Cuauhtémoc, fue evacuada de manera preventiva por una alerta de olor a gas.

Cuerpos de emergencia acudieron a realizar una revisión, por lo cual fue necesaria la evacuación de unos 125 alumnos y 25 trabajadores, entre ellos, el personal docente.

Bomberos, policías, paramédicos y elementos de protección civil acudieron a atender la llamada de emergencia, revisaron el plantel y descartaron la fuga de gas y el riesgo.

Por lo que los alumnos y trabajadores reingresaron a continuar sus labores, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Los equipos de emergencia realizaron una revisión en los predios cercanos al plantel, pero tampoco detectaron fugas u olor a gas.