Evacuan primaria en la Roma Norte por olor a gas
Unos 125 alumnos y 25 trabajadores de la primaria Emilio Carranza, en la colonia Roma Norte, fueron evacuados preventivamente. Bomberos descartaron fugas y riesgos en la zona.
La primaria Capitán Emilio Carranza, ubicada en la calle Orizaba de la colonia Roma Norte en la alcaldía Cuauhtémoc, fue evacuada de manera preventiva por una alerta de olor a gas.
Cuerpos de emergencia acudieron a realizar una revisión, por lo cual fue necesaria la evacuación de unos 125 alumnos y 25 trabajadores, entre ellos, el personal docente.
Bomberos, policías, paramédicos y elementos de protección civil acudieron a atender la llamada de emergencia, revisaron el plantel y descartaron la fuga de gas y el riesgo.
Por lo que los alumnos y trabajadores reingresaron a continuar sus labores, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Los equipos de emergencia realizaron una revisión en los predios cercanos al plantel, pero tampoco detectaron fugas u olor a gas.