Clara Brugada arranca el programa 'Código 1: Policía en tu Calle' en Álvaro Obregón

En el marco de la estrategia de seguridad y proximidad social del Gobierno de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el inicio del programa Código 1: Policía en tu Calle desde la colonia Molino de Rosas, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El plan busca reforzar el modelo de proximidad policiaca las 24 horas del día, los 7 días de la semana, conectando directamente a los cuadrantes de la policía con la ciudadanía y la figura de los Enlaces de Paz.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabeza el inicio del programa "Código 1: Policía en tu Calle" en la alcaldía Álvaro Obregón, acompañada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y el alcalde Javier López Casarín. Marco Nájera

Durante su intervención, la jefa de Gobierno resaltó la iniciativa local para poner en marcha esta fase del proyecto e hizo énfasis en el compromiso institucional para transformar la relación entre la ciudadanía y los cuerpos de seguridad:

El alcalde fue quien me pidió que arrancáramos este programa aquí en esta zona. Así que, alcalde, estamos aquí iniciando uno de los grandes programas de proximidad de la Secretaría de Seguridad de Participación Ciudadana y de todo el gobierno de la ciudad.

"Hoy estamos dando un nuevo paso en la transformación de la seguridad pública", detalló la mandataria capitalina.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, precisó que la estrategia involucra patrullajes universales, sistemáticos y verificables en todas las calles de la capital entre las 5:00 y las 21:00 horas, asegurando la cobertura total de cada cuadrante en un periodo máximo de una semana, además de mantener presencia permanente en zonas prioritarias.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabeza el inicio del programa "Código 1: Policía en tu Calle" en la alcaldía Álvaro Obregón, acompañada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y el alcalde Javier López Casarín. Marco Nájera

Por su parte, Tomás Pliego Calvo, secretario de Atención y Participación Ciudadana, informó sobre el avance de la concertación vecinal en la demarcación. De una meta proyectada de 700 asambleas en Álvaro Obregón, se han realizado 437 en 51 cuadrantes.

En ese sentido, se cuenta con 1,242 Enlaces de Paz acreditados para coordinarse con los elementos policiales.

En su oportunidad, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, destacó la ampliación del parque vehicular de la demarcación, pasando de 40 a 125 patrullas operativas, y la integración de 5,204 cámaras conectadas a la Base Plata y al C5.