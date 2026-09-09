Brigada de Vigilancia Animal rescata a una garza en la GAM; evaluarán su salud antes de liberarla

Una garza fue encontrada al interior de una vivienda de la alcaldía Gustavo A. Madero y fue resguardada por elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El ave fue localizada en un domicilio del Eje Central Lázaro Cárdenas, en la Unidad Lindavista Vallejo.

La presencia del ejemplar fue reportada a través de redes sociales.

Al lugar acudieron los oficiales de la BVA, quienes localizaron al ave de talla mediana y la colocaron en un contenedor.

Después fue trasladada a las instalaciones de la BVA ubicadas en la alcaldía Xochimilco.

“Un médico veterinario zootecnista realizará una valoración para conocer su estado de salud y, en caso de ser necesario, le proporcionará la atención médica correspondiente durante su recuperación. Posteriormente, cuando se encuentre en condiciones adecuadas, será liberada en su hábitat natural”, informó la SSC.

Este tipo de aves suelen llegar a los cuerpos de agua de la zona chinampera ubicada en alcaldías como Tláhuac y Xochimilco o también a otras como el lago del Bosque de San Juan de Aragón.