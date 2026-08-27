Piden revisar estado mental de mujeres que embarran excremento en edificio de Coyoacán

Señales obscenas, heces fecales en puertas, paredes, ventanas y hasta en sus motocicletas, gritos y reclamos, son lo que vecinos de la sección 8, colonia CTM Culhuacán en la alcaldía Coyoacán tienen que enfrentar por parte de dos mujeres que habitan en el último piso del edificio.

Las señaladas, una mujer de aproximadamente 76 a 78 años de edad y su hija de unos 50 años que habitan en el departamento 302. Según el testimonio de los habitantes del condominio, la puerta de esta vivienda prácticamente solo se abre durante la madrugada, momento en que inician las hostilidades, las agresiones verbales y los actos de vandalismo que han transformado la vida de la comunidad en un auténtico tormento.

Las mujeres son madre e hija Especial

Historial de agresiones

Los vecinos afectados han logrado documentar las constantes agresiones mediante cámaras de seguridad, acumulando pruebas contundentes frente a un problema que aseguran inició hace seis o siete años. Entre las evidencias hay grabaciones donde se observa a una de las mujeres utilizando un desarmador y un martillo para destrozar la chapa de la entrada del edificio. Asimismo, se les acusa de romper el interfón, cortar cables y dañar intencionalmente las cámaras de seguridad para evitar dejar registros de sus actos.

En un video, al que Imagen Noticias tuvo acceso, con fecha del 6 de agosto, se ve que a las 5:13 de la mañana, una de las mujeres lleva heces fecales en las manos para embarrarlas en las puertas, paredes y ventanas de los departamentos vecinos. El patrón se repitió siete días después, el 13 de agosto a las 4:38 de la mañana, cuando la alarma de seguridad alertó a los residentes mientras una de ellas vandalizaba una barda con materia fecal.

Así el vandalismo de las mujeres Especial

Los colonos afirman que ambas mujeres suelen salir armadas para amedrentar a quien se cruce en su camino; la madre suele portar un cuchillo o tijeras, mientras que la hija esconde una varilla metálica bajo la manga larga de su ropa.

El detonante: un conflicto por las macetas

Aunque los vecinos confiesan desconocer el origen real del problema, las grabaciones sugieren que se deriva del uso de las áreas comunes. En uno de los videos se escucha a la adulta mayor reclamar a gritos:

“¿Por qué quitan las macetas de aquí? ¿Les estorban, es su propiedad? Salgan cobardes...”. Por su parte, los habitantes del último piso aclaran que si mueven las plantas es únicamente porque estas obstruyen el paso hacia las escaleras.

Vivir con miedo: Adultos mayores, los más vulnerables

La situación afecta de manera directa a 11 departamentos del edificio. La angustia es generalizada, pero impacta con mayor gravedad a los residentes de la tercera edad, quienes constituyen la mayoría de la población en este condominio.

Rocío, una de las vecinas afectadas, describe el ambiente de zozobra: “La verdad es un horror, ya tememos. Las personas de la tercera edad temen a que las vayan a golpear y uno ya no puede dormir, porque todo esto lo hacen a las 3 o 4 de la mañana”. A pesar de la gravedad de la situación, los vecinos recalcan que han evitado responder con violencia física: “Tratamos de no agredirlas porque son mujeres y lo que no queremos es más violencia”.

Inacción de las autoridades

A pesar de haber presentado cerca de seis denuncias ante la Fiscalía por agresiones, amenazas de muerte y daño en propiedad ajena, los vecinos señalaron que las autoridades correspondientes y la alcaldía Coyoacán han ignorado las peticiones de auxilio.

Ante el abandono institucional, los vecinos hicieron un llamado desesperado no solo para que se garantice su seguridad física, sino para que se evalúe el estado mental de las dos mujeres.

Tras documentar la denuncia ciudadana, el equipo de Imagen Noticias se acercó al departamento 302 para obtener la versión de las mujeres, sin embargo, nadie salió.