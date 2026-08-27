Cae banda de asaltantes: una de las detenidas suma 22 ingresos a prisión

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a cuatro personas, quienes fueron acusadas de robar mercancía de una tienda departamental, entre los detenidos destaca el caso de una mujer que cuenta con 22 ingresos a penales de la capital del país.

Los hechos ocurrieron en un comercio dedicado a la venta de herramientas, en la alcaldía Coyoacán, en donde el personal detectó a dos mujeres y dos hombres que robaban mercancía.

Por medio de un aviso, emitido por el Centro de Comando y Control (C2) Sur, se alertó del robo al establecimiento ubicado en la calzada Del Hueso, en la colonia Los Robles, por lo que se dio seguimiento a la ruta de escape de los presuntos involucrados que escapaban en una camioneta blanca.

Foto: SSC

Los uniformados les dieron alcance en la avenida Canal de Garay y la calle 20, de la colonia José López Portillo, en la misma demarcación donde les marcaron el alto y solicitaron que descendieran de la unidad”.

Aseguran mercancía robada

El conductor de la camioneta detuvo la marcha, tras la revisión precautoria a las cuatro personas y a la unidad, los policías localizaron tres cajas que en su interior contenían un rotomartillo cada una, con un valor aproximado de 20 mil 500 pesos.

La responsable del área de protección de activos de la tienda notificó a los agentes que deseaba proceder legalmente contra los hombres de 28 y 17 años y las mujeres de 56 y 18 años, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público.

Derivado de un cruce de información, se tuvo conocimiento que la detenida de 56 años de edad cuenta con 22 ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por el delito de robo en diferentes modalidades de 1995 al 2026; dos carpetas de investigación por el mismo delito en el año 2020”.

Foto: SSC

En el caso de la joven de 18 años, cuenta con siete carpetas de investigación por el delito de robo a negocio sin violencia en 2022, 2023 y 2024.

Mientras que el sujeto de 28 años cuenta con un ingreso por el delito de robo cometido en 2021 y el detenido de 17 años cuenta con una carpeta de investigación por delitos contra la salud, en el año 2026.