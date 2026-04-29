Piden proteger al peatón durante el Mundial 2026 en CDMX

Las calles de la Ciudad de México, en particular las inmediaciones del Estadio Banorte, los festivales futboleros y los sitios turísticos, estarán repletas de personas por lo que es necesario tomar las previsiones para proteger a los peatones y a otros usuarios vulnerables de la vía pública, consideró Bosco Martí, presidente de la Fundación Aleatica para la Seguridad Vial.

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Indicó que los eventos internacionales suelen traer consigo un incremento en los siniestros viales, por lo que es necesario reforzar durante las fechas mundialistas programas como el alcoholímetro para inhibir la combinación de alcohol y conducción o los operativos para supervisar que los motociclistas utilicen casco y respeten las normas viales.

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Factores de riesgo

“¿Cuáles son nuestros principales factores de riesgo? Uno es la gestión de velocidad, dos es el tema del uso de casco certificado en motociclistas, tres es la prevención del consumo de alcohol al conducir. O sea, no estamos diciendo que la gente no tome, no se divierta y demás, pero si va a tomar, pues evidentemente que no conduzca, ¿no? Y de manera muy importante la protección de peatones y el fomento del uso del transporte público”, expresó.

Martí lanzó un llamado a los capitalinos a que durante el mundial, reduzcan el uso del automóvil.

Y consideró necesario que en el país se implemente un registro vehicular nacional.

"Al haber una presencia, pues mucho más grande de personas, en las ciudades para estos eventos, los riesgos aumentan de manera significativa.



“Toda esta gente pues va a estar visitando nuestra ciudad, va a estar de turista y demás. Y bueno, en ese sentido, o sea, yo creo que es muy importante el reforzar el llamado a todos los automovilistas de poder priorizar al peatón, como el usuario más vulnerable de la vía y el usuario al que siempre se le debe de dar el paso”, expresó.

Festivales futboleros aumentarán riesgos viales

En particular, en la Ciudad de México la realización de los festivales futboleros en las 16 alcaldías traerá consigo el aumento del riesgo vial en las inmediaciones de estos fan fest.

Por lo que será necesario reforzar las medidas preventivas para garantizar la seguridad vial.

Entonces, y en ese sentido, o sea, nosotros sí queremos, pues de alguna manera ayudar a garantizar que estas personas puedan regresar de manera segura, entonces, pues este llamado que hacemos a los automovilistas de proteger al peatón pues es fundamental para poder protegerlos y que no aumenten estos siniestros viales”, dijo.

La Fundación Aleatica para la Seguridad Vial lanzó la campaña “Tu mejor jugada es cuidarte” orientada a reducir riesgos viales antes, durante y después del mundial.

Ello en un contexto donde el país y las sedes mundialistas, como la Ciudad de México, enfrentarán una presión inédita en movilidad, concentrando millones de desplazamientos diarios hacia estadios, zonas de reunión y espacios públicos.

La campaña se realiza en alianza con FIA Foundation, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) y el International Road Assessment Programme (iRAP).

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