Piden opinar sobre ordenación metropolitana de CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México llamó a los capitalinos a participar a partir de este miércoles en la consulta pública para la actualización del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).

Ángel de la Independencia. Reuters

Este martes fue publicada en la gaceta oficial la convocatoria a la consulta pública cuyo aviso entrará en vigor este miércoles.

El documento contiene una serie de recomendaciones sobre cómo debe crecer y organizarse la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) conformada por las alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México, Hidalgo y Morelos.

El POZMVM está coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México.

Tiene los objetivos de detectar lo que la población en el territorio necesita, organizar el uso del territorio, definir lineamientos de orientación a los municipios y generar acuerdos y un modelo de coordinación entre las entidades.

El POZMVM contempla ejes como derechos humanos, participación social y ciudadana, gestión integral de riesgos y cambio climático, financiamiento metropolitano, enfoque de cuencas y acuíferos, perspectiva de género, inclusión y cuidados.

“Se promoverán espacios de información, participación y deliberación mediante espacios de diálogo e intercambio, foros institucionales, conversatorios, participación virtual y buzón físico, en los que las personas participantes podrán conocer y analizar el Proyecto del POZMVM, así como formular opiniones, observaciones y propuestas respecto de sus objetivos, estrategias, políticas y demás contenidos”, indica la convocatoria.

El POZMVM actual data del 23 de marzo de 1998.