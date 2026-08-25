Hasta 2 mil mdp ganarían por explotación de espacios publicitarios de Ecobici

Entre mil y dos mil millones de pesos al año estaría obteniendo la empresa 5M2 por la explotación de la publicidad exterior que contempla la concesión para otorgar el servicio de Ecobici, estimó Jorge Carlos Negrete, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU).

Con ello, se convertirá en la empresa más grande de publicidad exterior en la Ciudad de México que explotará hasta 4 mil nuevos espacios publicitarios como parte de la concesión del sistema de bicicletas públicas, agregó en conferencia de prensa.

El servicio de Ecobici Jonás López

Negrete acotó que los ingresos publicitarios son independientes a los hasta 2 mil 400 millones de pesos que el Gobierno capitalino pagará a la empresa por brindar el servicio de Ecobici durante los próximos 10 años.

“Van a tener hasta 4 mil nuevos espacios publicitarios. Eso implica un incremento de 684 por ciento. Se van a incrementar 63 por ciento las estaciones y van a incrementar 684 por ciento la publicidad, que es lo que les interesa.

El servicio de Ecobici Jonás López

“Además 600 pantallas electrónicas. Se supone que van a tener mupis, el mobiliario urbano con publicidad integrada, es decir, en las mismas ciclo-estaciones, van a tener mil 100 y ahí van a poner hasta dos por cada ciclo-estación, pero, además, tienen derecho a poner 600 anuncios en donde quieran haya o no haya ciclo-estación en la Ciudad de México”, alertó.

El presidente de la FRRPU consideró que con su instalación violarán la Ley de Publicidad Exterior.

“Vamos a tener 4 mil estructuras publicitarias más violando la ley de publicidad, porque la ley dice que no puedes tener estructuras publicitarias a 150 metros una de otra, es decir, si yo tengo una valla aquí enfrente en 150 metros a la redonda no puedo tener un parabús, no puedo tener un espectacular, no puedo tener un muro. Y yo los invito a que pasen a Reforma y me digan qué distancia hay entre una estructura publicitaria y la siguiente”, dijo.

El presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU). Jonás López

Lamentó que el servicio de Ecobici se brinde con bicicletas y ciclo-estaciones en mal estado.

Negrete exhortó al Gobierno de la Ciudad de México a ordenar la publicidad exterior y aseveró que las arcas capitalinas están perdiendo hasta mil 600 millones de pesos anuales porque no se están cobrando los derechos por las licencias publicitarias.

Y acusan que empresa perdió permisos

La empresa 5M2 obtuvo la concesión de Ecobici a pesar de que perdió permisos en aeropuertos, centros comerciales y transporte, señaló en un comunicado la Alianza por la Movilidad Urbana y la Publicidad Legal (APMU).

Además de acumular sanciones por más de 18 millones de pesos por deficiencias al operar el sistema de bicicletas públicas Ecobici.

La empresa explotaba la publicidad de aeropuertos operados por Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).

* Jonás López

“La relación comercial terminó durante 2026 después de incumplimientos recurrentes. También se están cuantificando los adeudos con publicistas, pero mientras de un lado lo pierde todo, acá en la CDMX lo premian”, dijo a través del comunicado Gerardo Morales, secretario de la alianza.

Iván Moscoso, del Consejo Nacional de Publicidad, señaló que la empresa también perdió la explotación publicitaria en centros comerciales en la Ciudad de México.

En el transporte capitalino también existen antecedentes desde agosto de 2023, concesionarios de las rutas 1, 2, 14 y 18 denunciaron que 5M2 no les pagaba por la utilización publicitaria de sus unidades.

“Al menos 20 rutas reclamaron aproximadamente 50 millones de pesos. Los transportistas presentaron sus quejas ante la compañía y Semovi y señalaron que debían recibir aproximadamente 10 mil pesos mensuales por cada unidad utilizada para publicidad”, indicaron en el comunicado.