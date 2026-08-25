Fuerte choque deja auto atrapado entre dos tráileres en Constituyentes, CDMX

Un fuerte accidente se registró la tarde de este martes sobre avenida Constituyentes, muy cerca del cruce con Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo, primeros reportes señalan que dos tráileres terminaron prácticamente prensando a un automóvil que al parecer sería un taxi de aplicación.

El choque múltiple ocurrió a una hora pico y en una de las zonas con mayor circulación del poniente de la Ciudad de México y dejó al menos dos personas lesionadas.

En imágenes compartidas en redes sociales se ve la parte de un tráiler que tiene cabeza color verde y adelante otro tráiler y en medio de ambos un vehículo compacto atrapado.

Así el choque

Tras el reporte, cuerpos de emergencia se movilizaron hasta Constituyentes para atender a las personas lesionadas y trabajar en la zona del choque.

El accidente también comenzó a generar complicaciones para quienes circulan por avenida Constituyentes, debido a que las unidades involucradas ocupan parte de la vialidad.

Cuerpos de emergencia realizan las maniobras para retirar los vehículos y liberar completamente la circulación.

Todavía no se sabe cómo ocurrió el percance y quién o quiénes de los conductores podrían tener responsabilidad directa.