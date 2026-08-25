Inaugura Clara Brugada Utopía especializada en atención a jóvenes

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró la nueva Utopía México Tenochtitlan Estación Creativa, sobre la calzada México-Tacuba, justo frente al Colegio Militar, en la alcaldía Miguel Hidalgo, la cual está dedicada a las juventudes de la capital.

Este espacio, ubicado sobre calzada México-Tacuba 233, cuenta con seis niveles y más de cuatro mil metros cuadrados de espacio, donde la población tendrá acceso a servicios de salud, laboratorio, área de mercado. Incluso espacio para adultos mayores, pero, sobre todo, para otorgar un lugar a las juventudes.

Construimos este lugar cargado de futuro, es principalmente para las juventudes. Es para toda la comunidad, pero dedicada a las juventudes”, explicó la mandataria capitalina.

Este espacio no solamente contará con lugar para los adultos mayores, sino que las nuevas generaciones tienen áreas específicas para que puedan desarrollar sus diferentes habilidades.

En el caso de los llamados gamers, hay simuladores de Fórmula 1 para que puedan probar su pericia detrás del volante, videojuegos y hasta juegos de mesa.

La Utopía tiene un piso dedicado exclusivamente a la salud, donde la población tendrá acceso no solamente a atención médica, sino también odontológica e incluso atención psicológica. Todo esto se otorgará de manera gratuita.

La jefa de Gobierno destacó que se trata de la primera utopía que se construye en la alcaldía Miguel Hidalgo, señaló que esto es prueba de que estos espacios no tienen fronteras.

En ese sentido, el alcalde en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, reconoció el trabajo de la jefa de Gobierno al inaugurar este tipo de espacios de servicios para la población

Asimismo, también se ofrecen terapias de rehabilitación para adultos mayores, quienes tienen acceso a una Casa de Día, donde podrán pasar la tarde en compañía de otras personas de su edad.

Además, en apoyo a la economía del hogar, esta Utopía cuenta con un área de mercado, donde se ofrecen frutas y verduras para la población a precios asequibles.

Esta es la octava utopía que inaugura la jefa de Gobierno, Clara Brugada, contó con una inversión de 52 millones de pesos, está dividida en seis pisos, donde los más jóvenes, adultos mayores e incluso los niños tendrán una actividad para realizar.

Se prevé que al terminar su sexenio se hayan inaugurado 100 espacios de este tipo en todas las alcaldías, con la idea de que la gente pueda tener un espacio para divertirse, generar cultura e incluso aprender nuevas actividades a menos de 15 minutos de su hogar.