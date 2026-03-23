Piden eliminar facilidades administrativas

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó al Gobierno de la Ciudad de México echar abajo el Acuerdo de Facilidades Administrativas para la Reconstrucción, actualizado en 2025, para apoyar a los damnificados de los sismos de 2017.

Consideró que se ha convertido en un sistema de privilegios que exime a los desarrolladores de cumplir con los ordenamientos legales y abre la puerta a cambios de usos de suelo en las demarcaciones.

“Hoy queremos solicitar al Gobierno de la Ciudad de México, a que pueda echar para abajo el sistema de privilegios que conduce a violaciones a las normas de ordenamiento territorial sobre el uso de suelo. Que permite muchísimas transas y abusos que han dado pie a cambios de usos de suelo, a más niveles y a más construcciones, dando la espalda a los vecinos, dando la espalda al cumplimiento de las normas y dando la espalda a las alcaldías”, dijo.

Señaló que sólo crea incertidumbre jurídica al autorizar a desarrolladores iniciar construcciones o demoliciones sin contar con las licencias o permisos necesarios.

El alcalde destacó que en Miguel Hidalgo existe un caso detectado en la calle de Moliere 88, una obra que fue demolida durante la administración anterior de Morena sin contar con permisos.

Por lo que, anunció que presentarán las denuncias correspondientes contra las autoridades de Morena en la demarcación, que en 2019 permitieron bajo el amparo de la Ley de Reconstrucción, una obra que no cuenta con autorizaciones y en donde existen una serie de inconsistencias en los datos que presenta.

Informó que el día de hoy se colocaron junto con el INVEA, los sellos de clausura en el predio de Moliere 88, donde se demolió y se iniciaron trabajos de reconstrucción sin permisos.

Además los ex funcionarios permitieron que, como parte de los trabajos reconstructivos, se excavara y se habilitarán sótanos que no existían en el condominio original, sin respetar el programa parcial de Polanco.

“Resulta muy sospechoso la forma en cómo se le dio trámite a un edificio ubicado en Polanco para que ese predio se pudiera habilitar con más niveles y viviendas, es decir, pareciera que utilizaron el instrumento de la Reconstrucción para generar un cambio de uso de suelo”, precisó.

Agregó que todo lo que se construye bajo el amparo del Acuerdo para la Reconstrucción es responsabilidad del Gobierno de la ciudad y de la Comisión de Reconstrucción, quienes emiten esos permisos, ya que la alcaldía no tiene información sobre estas obras.