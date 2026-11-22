Bianca Sánchez, elemento de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), recuperó a su hijo Ezequiel, de un año y cuatro meses de edad, tras cuatro meses de lucha legal por violencia vicaria contra su expareja, Luis "N", quien le arrebató al menor el 16 de julio.

"Yo soy policía auxiliar de la Ciudad de México. Él era policía auxiliar de la Ciudad de México. Él actualmente ha sido destituido derivado de que tenía denuncia por abuso sexual con una compañera y por las denuncias que yo puse por violencia vicaria, violencia de género y violencia familiar", explicó Bianca en entrevista con Excélsior al exterior de los Juzgados de Amecameca, en el Estado de México.

La agente relató que, tras solicitar el divorcio por las constantes agresiones que sufría, Luis "N" aprovechó una convivencia para no devolverle al bebé.

Al no recibir atención oportuna en la capital, donde tocó puertas desde la Jefatura de Gobierno hasta la Fiscalía General de la República (FGR), la carpeta de investigación se integró en territorio mexiquense, donde ambos radicaban.

En el proceso recibió acompañamiento jurídico y moral de la colectiva Siempre Firmes, cuyas integrantes fueron amenazadas de muerte y brutalmente golpeadas por al menos ocho mujeres, presuntamente familiares del señalado, durante una audiencia previa en el reclusorio; una activista sufrió cortadas en el rostro y otra fue arrastrada y pateada.

Era obvio que mi hijo no podía seguir en esa familia violenta que es la de Luis 'N'."

Finalmente, el viernes, pasadas las 15:00 horas, Bianca salió del juzgado con su pequeño en brazos.

“Me siento tranquila el día de hoy. Triste también porque sé que no soy la única mujer víctima de violencia vicaria, pero por fin voy a tener a mi bebé en mis brazos después de cuatro meses de lucha, de que no se hacía justicia y que yo no era escuchada", expresó.