Arnulfo Sosa, productor de árboles de Navidad con 40 años de trayectoria en Lomas de Tepemecatl, en el Rancho Las Palomas, en el corazón del Ajusco, acusó el impacto de los talamontes en los terrenos que mantenía destinados a semilleros y viveros.

A sus 80 años, asegura que se siente en perfecto estado de salud gracias a que vive dentro del área natural.

Su rancho es un océano de árboles de Navidad que llegan a los hogares de los capitalinos; asimismo, destacó que por cada ejemplar que se corta planta uno nuevo y respeta el proceso de crecimiento de cada especie.

El cultivador, jubilado del vivero de Coyoacán, explicó que el problema se agravó cuando enfermó y fue operado: “me enfermé. Y ya cuando quise, olvídese. Ya llegué, me operaron y llegué allá al terreno y a todo, porque más antes yo lo cuidaba”.

"Me amolaron los rapamontes, fueron a tirar todos mis árboles", relató Sosa al recordar que antes vigilaba personalmente las parcelas y advertía a quienes intentaban ingresar a derribar ejemplares.

Explicó que tardó un año en dejar limpio el terreno que los talamontes destruyeron.

Para juntar toda la vara que dejaron, cachos de madera y todo eso, me llevé un año para estarlo escombrando otra vez."

Sosa explicó que el problema con los talamontes es constante y sumamente peligroso.

Anteriormente, él mismo se encargaba de confrontarlos y vigilar sus lomas en solitario, pese a que los infractores suelen operar en grupos de seis o siete personas.

"El que se meta y me tire un árbol se lo lleva la pegada", advirtió sobre la postura que mantenía para defender sus tierras antes de enfermarse.

Productores llaman a los compradores a acudir esta temporada a las plantaciones del Ajusco. Karina Tejada

Sobre su vocación y el trabajo cotidiano, afirmó: “a mí me gusta mucho la naturaleza. Me gusta bastante, bastante", y añadió: "Lo hago de todo corazón".

El productor, quien cultiva especies como oyamel, vikingo, ayacahuite y canadiense con ejemplares de entre ocho y 15 años, señaló que el mantenimiento anual es exigente: “hacer todo el mantenimiento no, no aguanto".

El apoyo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) fue indispensable para que Arnulfo comenzara con la plantación de pinos, ya que con semillas y capacitación lo ayudaron a sostener el proyecto.

Nos dijo Conafor: 'Si ponen el terreno, yo les pongo el árbol y los enseñamos'."

Debido a las dimensiones del predio y a que el productor ya no puede realizar toda la labor solo, las tareas de mantenimiento y cultivo recaen enteramente en su familia, incluidos sus hijos, yerno y nietos.

El apoyo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) fue indispensable para que comenzaran con la plantación de pinos. Karina Tejada

Pese a los daños sufridos en sus semilleros, afirmó que ya no tiene miedo de que regresen los talamontes, pues desde que la Secretaría de Marina (Semar) realiza recorridos en la zona su presencia ha cesado.

Ahorita ya le pararon, porque le digo que anda la Guardia o los de la Marina; pasan aquí y luego les decimos: 'Ahí les encargamos, por favor'."

El productor llamó a los compradores a acudir esta temporada a las plantaciones del Ajusco para elegir su árbol navideño: “aquí los esperamos con los brazos abiertos", con ejemplares de 1.50 a dos metros a mil 200 pesos.

A pesar de los embates de la delincuencia ambiental, la familia Sosa continúa trabajando las tierras para conservarlas y espera con optimismo la llegada de clientes en esta temporada decembrina.