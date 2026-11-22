A los estragos por la sequía y el cambio climático, los productores de árboles de Navidad de Xonacatlán sumaron el saqueo de ejemplares, la comercialización de plantaciones sin registro y la tala clandestina en zonas boscosas, fenómenos que han desplomado el precio de venta y generan pérdidas de hasta 30% para los cultivadores establecidos.

Santiago Mayén, productor de árboles de Navidad de la demarcación, explicó que una de las problemáticas radica en el corte y venta de ejemplares provenientes de predios no regularizados que carecen de identificación oficial.

Se refiere al saqueo de árboles de Navidad, tanto de plantaciones que aún no cuentan con un registro (…) hay mucha gente que corta el árbol para poderlo vender (…) no cuenta con un registro, no lleva registro, no lleva etiqueta y así lo están sacando a vender.”

Añadió que otra práctica recurrente ocurre en las partes altas de los cerros, donde personas aprovechan la escasa vigilancia forestal para derribar pinos silvestres y comercializarlos de manera irregular, en detrimento de quienes invierten años en el cultivo certificado.

Mucha gente aprovecha las partes más altas, pegadas a los cerros, al monte, para cortar árbol que crece natural (…) todo eso nos perjudica a nosotros que nos dedicamos obviamente a la producción del árbol.”

El panorama resulta crítico para el sector, ya que los cultivadores estiman que 50% de los productores opera sin registro oficial y, al no disponer de etiquetas emitidas por la autoridad ambiental, remata su mercancía a menor costo, arrastrando a la baja los precios de todo el mercado local.

Al respecto, el productor Luis Varela Gutiérrez detalló que quienes carecen de permisos buscan colocar su producción a través de plantaciones establecidas para evitar sanciones.

De acuerdo con los testimonios, cuando se agotan los ejemplares de los viveros registrados, algunos recurren a adquirir árboles de predios irregulares para cubrir la demanda, por lo que los productores solicitaron a las autoridades simplificar los trámites de registro y certificación para frenar la competencia desleal y evitar que la temporada cierre con pérdidas.