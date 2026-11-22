Los viveros de árboles de Navidad del Ajusco han sufrido una caída de entre 20% y 30% en sus ventas en los últimos tres años y quienes comercializan en la zona afirman que el desplome obedece a la competencia de los pinos importados de Estados Unidos y Canadá, así como a la falta de promoción de las plantaciones mexicanas.

“Ha estado muy floja (la venta); pienso que es en parte por la introducción de pinos de Estados Unidos, traen mucho árbol de allá: hace tres años vendimos más de 500 pinos a fin de año, pero los años siguientes hemos vendido 400 o 350 pinos (...) y tenemos capacidad para vender mil”, dijo a Excélsior Alberto Vázquez, de la Plantación de Árboles de Navidad Familia García Medrano.

Un factor determinante es el precio: en dicho vivero cada metro de pino ayacahuite cuesta mil pesos, por lo que un ejemplar de un metro con 80 centímetros alcanza los mil 800 pesos, mientras que el pino oyamel se vende en mil 200 pesos el metro (dos mil 160 pesos por uno de 1.80 metros), exhibiéndose más los pequeños por oferta y demanda.

Muy cerca de allí, en el Rancho La Poza del Indio, los árboles tipo vikingo, oyamel y douglas cuestan 850 pesos el metro (mil 530 pesos por uno de un metro con 80 centímetros).

En contraste, en supermercados de la Ciudad de México, los pinos douglas importados de Estados Unidos se ofertan desde 999 pesos, en alturas de un metro con 80 centímetros hasta dos metros con 10 centímetros, en mil 300 pesos hasta dos metros con 30 centímetros y en mil 400 pesos los de dos metros.

Vázquez lleva 23 años dedicado a esta actividad junto con su familia y, al preguntarle si es un buen negocio, respondió “así como negocio, creo que no tanto. Más que nada nosotros lo hacemos por conservar el lugar y evitar que crezca la mancha urbana, que (no) se vendan los terrenos”.

Explicó que los ingresos obtenidos en noviembre y diciembre se destinan durante todo el año al mantenimiento de la plantación y al pago de seis trabajadores fijos, a quienes se suma personal temporal a partir de finales de noviembre y hasta la tercera semana de diciembre, cuando acude la mayor afluencia de compradores.

En el Ajusco el metro de un árbol de Navidad cuesta alrededor de 850 pesos. Georgina Olson

LA MAJESTUOSIDAD DE LOS VIVEROS

La gran ventaja comparativa frente a los pinos de supermercado es la experiencia de caminar y contemplar los bosques donde están inmersos los viveros.

La Plantación de Árboles de Navidad Familia García Medrano, ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Picacho-Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, se asienta en un cerro donde, tras caminar unos 250 metros, se abre un claro entre montañas con pinos longevos de hasta ocho y nueve metros de altura, además de restaurantes de antojitos en los alrededores.

A pocos metros de allí se encuentra el Rancho La Poza del Indio, otro espacio rodeado de bosque donde, además de elegir su árbol, las familias pueden comer antojitos mexicanos y los niños convivir con animales de corral y montar a caballo.

Al igual que sus vecinos, este rancho ha resentido la baja comercial.

Giovani Hernández, integrante de la familia que trabaja el vivero, narró que hace ocho años vendieron 800 pinos a fin de año, pero en los ciclos siguientes las ventas cayeron a un rango de entre 500 y 600 unidades o menos.

Hay mucho pino extranjero que viene de Canadá y Estados Unidos; necesitamos que apoyen más al producto mexicano, que hubiera más apoyo del gobierno en materia de promoción, de dar a conocer estos espacios y estas plantaciones (en medios de comunicación y redes sociales).”

Vázquez y Hernández coincidieron en que reciben un respaldo importante de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corena), de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y del gobierno federal, con apoyos económicos, capacitación y supervisión de ingenieros forestales, pero subrayaron que urge difundir más el destino.

Un ejemplar de 1.80 metros oscila entre mil 530 y dos mil 160 pesos. Georgina Olson

CONCIENTIZACIÓN

Vázquez comentó que otra labor fundamental en los viveros es concientizar a los visitantes sobre cómo funciona una plantación forestal sustentable.

La gente viene a quitarse el mito de que cortar un árbol es malo y aquí mismo les damos una explicación sobre los beneficios que otorga una plantación: cuando llegan piensan que se mata a los árboles, pero aquí les enseñamos que durante los seis o siete años que crece el árbol contribuye a la captación de agua, es un filtro de aire, genera oxígeno y es parte del hábitat de mucha fauna.”

Añadió que a lo largo del año imparten talleres.

“Les enseñamos cómo se juntan las semillas, les enseñamos a plantar los árboles, y toman conciencia del esfuerzo que requiere conservar una plantación”, indicó Vázquez.