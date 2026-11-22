La importación de árboles de Navidad ha traído plagas que han empezado a afectar las plantaciones en el Estado de México, principal productor nacional, por lo que su comercialización se ha reducido por la pérdida de calidad en el follaje, fenómeno cuya erradicación requerirá tres años.

Rafael Parrilla, director general del Parque Ecoturístico Bosque Esmeralda, ubicado en el ejido Emiliano Zapata de este municipio, resaltó que lamentablemente aún es alta la importación de árboles navideños, estimada en un promedio de un millón de ejemplares cada año.

Esta situación perjudica a los productores tanto en el ámbito económico como en el fitosanitario, pues junto con los cargamentos extranjeros han ingresado enfermedades como el tizón suizo y otros insectos de carácter cuarentenario.

Al iniciar la temporada de venta de árboles de Navidad, explicó que estas importaciones ponen en riesgo la sanidad y la vida de las plantaciones y del bosque, por lo que hizo un llamado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en las aduanas se apliquen mecanismos de inspección que garanticen que los ejemplares que lleguen estén libres de plagas.

En el Parque Ecoturístico Bosque Esmeralda registran la presencia del tizón suizo en árboles desde hace tres años. Ángeles Velasco

Explicó que incluso en el Parque Ecoturístico Bosque Esmeralda, desde hace tres años registran la presencia del tizón suizo en árboles de Pseudotsuga, abetos de Oregón y douglasia, por lo que han recibido apoyo de la División de Ciencias Forestales, donde realizan investigación para entender el ciclo biológico de la enfermedad y aplicar fungicidas para contenerla.

No obstante, advirtió que se trata de un hongo muy persistente que tardará entre tres y cuatro años en erradicarse.

Parrilla detalló que esta plaga merma la calidad de la planta navideña, ya que defolia el árbol y torna sus hojas rojas y secas.

Productores de las 15 plantaciones en Amecameca, principal municipio productor de la entidad, informaron que para esta temporada el Edomex dispone de 475 mil árboles para vender, de los cuales 150 mil corresponden a esta demarcación.