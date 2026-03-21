PGD 2025-2045 no es bandera política: Morena en el Congreso CDMX

El Plan General de Desarrollo para la Ciudad de México 2025-2045, actualmente en discusión, no responde a intereses partidistas, sino a un proceso ciudadano, advirtió el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso capitalino.

Ante vecinos y líderes comunitarios reunidos en el Centro Cultural Carranza, el legislador local por Morena, Israel Betanzos, salió al paso de lo que calificó como desinformación en torno al proyecto, particularmente sobre la supuesta desaparición de estas figuras vecinales.

Afirmó que “voces contrarias (de la oposición) difundieron tres mitos contra el PGD, que solo confunden y crean incertidumbre entre los capitalinos”.

El primero es la idea “errónea” de que las COPACO desaparecen, añadió.

Hicieron el disparate de comentarlo a la gente, y lo único que generaron fue catarsis, molestia y, por supuesto, dudas”.

Sin embargo, reconoció que la redacción de la transición de COPACO a Asambleas Vecinales dentro del proyecto del PGD “estuvo mal planteada”, pero subrayó que la jefa de Gobierno ya anunció que será eliminada para evitar interpretaciones erróneas.

Esa redacción sale del plan, se va a retirar. Lo que se busca es que se fortalezcan y no desaparezcan; es decir, se tienen que fortalecer las COPACO (…) repito, no desaparecen”, enfatizó.

El segundo mito, según Betanzos, es que el PGD sustituirá los programas parciales de desarrollo de las alcaldías.

Explicó que esto es falso, ya que el plan funcionará como eje rector.

El PGD es la columna vertebral que dará pie a otros instrumentos de planeación. No reemplaza los programas de las alcaldías, que seguirán su propio proceso y deberán ser aprobados por el Congreso”, puntualizó.

El tercer mito es el de las llamadas “casas de gobierno”, que rebasan la función de las alcaldías.

Al respecto, el legislador aclaró que su objetivo es descentralizar trámites y acercar servicios a la ciudadanía, sin invadir atribuciones de las demarcaciones.

Se trata de hacer más accesibles los trámites, no de invadir las facultades de las alcaldías, que están claramente establecidas en la Constitución local”, señaló.

Copacos demandan inclusión

Durante el encuentro, representantes vecinales de colonias como Jardín Balbuena y Valentín Gómez Farías pidieron mayor claridad en el proceso y apertura para que todas las voces sean tomadas en cuenta.

En respuesta, la vicecoordinadora de Morena en el Congreso capitalino, Brenda Ruiz, aseguró que la participación ciudadana está garantizada dentro del proceso de consulta.

A todos se les está escuchando. Es una consulta pública donde se están integrando las opiniones de la ciudadanía”, afirmó.

Betanzos acotó que el documento aún no es definitivo y atraviesa varias etapas antes de su eventual aprobación.

Esta es una etapa de consulta. Lo que aquí se recabe se integrará al proyecto, pasará por el Instituto de Planeación, luego a la jefa de Gobierno y finalmente al Congreso, donde también puede modificarse antes de votarse”, explicó.

El periodo de consulta pública fue ampliado por segunda ocasión el pasado 25 de febrero y concluirá el próximo 10 de abril.

Originalmente, la consulta contemplaba realizarse del 14 de noviembre de 2025 al 10 de enero y, posteriormente, se extendió al 28 de febrero.

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