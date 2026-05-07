Cae uno de 'Los Malportados' tras persecución en Azcapotzalco, CDMX

Elementos policiacos detuvieron a Eliezer José “N”, de 20 años, originario de Venezuela, identificado como presunto integrante del grupo delictivo “Los Malportados”, dedicado al narcomenudeo, extorsión y homicidio de integrantes de células rivales en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

La detención ocurrió durante patrullajes preventivos en la colonia Las Trancas, donde policías observaron a dos hombres a bordo de una motocicleta actuando de manera sospechosa. Al notar la presencia policial, intentaron huir.

Mientras el conductor escapó, el otro sujeto corrió por calles de la zona, lo que desató una persecución pie tierra que terminó cuando ingresó a una vivienda en la calle Totonacas.

Subió a la azotea

De acuerdo con el reporte, el joven subió hasta la azotea y posteriormente entró a una habitación donde amagó con una pistola a los habitantes del inmueble. Con autorización de otros residentes, los oficiales ingresaron y lograron resguardar a las víctimas, de 18 y 63 años.

Tras su captura, le aseguraron un arma de fuego corta abastecida con 16 cartuchos útiles y 13 dosis de crystal.

El arma de fuego

Las investigaciones señalan que el detenido, quien dijo vivir en el municipio de Naucalpan, Estado de México, realizaba labores de vigilancia para agredir a integrantes de una célula rival.

El implicado fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

Tras la detención, el jefe de la Policía, Pablo Vázquez, señaló: “Seguimos trabajando con paso firme, acciones operativas y de investigación, para identificar y detener a los generadores de violencia, desarticular células delictivas y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz.”

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