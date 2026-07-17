Más de 4 millones de turistas arribaron a CDMX durante el Mundial

La Ciudad de México se quedó corta respecto a la previsión de llegada de turistas durante el Mundial, con cuatro millones 112 turistas y visitantes que arribaron a la capital del país del 1 de junio al 15 de julio; cifra menor en 20 por ciento a los cinco millones que se proyectaban.

El 23 de octubre de 2024, la jefa de Gobierno Clara Brugada anunció que la Ciudad de México proyectaba recibir a más de cinco millones de visitantes y aficionados durante la Copa del Mundo.

Primero recibiremos a medio millón de visitantes que ya tienen comprado su boleto. Que son pocos comparados con los más de cinco millones de turistas que estarán visitando esta ciudad durante este mes que se llevarán a cabo estos juegos, así que más de cinco millones, casi seis millones esperamos que lleguen a la ciudad”, dijo en ese entonces.

Sin embargo, este viernes Brugada Molina reveló que fueron poco más de cuatro millones los visitantes nacionales y extranjeros los que disfrutaron la justa mundialista en la Ciudad de México.

Del 1 de junio al 15 de julio, en un mes y medio, la Ciudad de México recibió más de cuatro millones de turistas y visitantes”, afirmó.

Agregó que, en este periodo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) de enero a junio “recibimos 4.4 millones de pasajeros internacionales y llegaron 88 mil vuelos”.

Sin embargo, la mandataria capitalina aseguró que se trata de cifras positivas, puesto que permitieron a la ciudad, remarcó, “meter tres goles” durante la justa mundialista.

Insistió que la Copa resultó todo un éxito en derrama económica y generación de empleos, así como en turismo y seguridad. La derrama económica proyectada se ubica entre los 44 mil y los 66 mil millones de pesos.

Foto: Edgar Negrete | Cuartoscuro

“Segundo, tuvimos el junio con mayor creación de empleo formal”, con cien mil empleos generados durante el mes pasado, de acuerdo con el registro del Seguro Social.

Y tercero, logramos un gran aumento del número de turistas y una derrama de gasto descentralizado que llegó a todas las demarcaciones”, aseveró.

Tipos de hospedaje

Del 1 de junio al 15 de julio, en cuanto a reservaciones y hospedaje se tuvieron un millón 600 mil turistas hospedados en hotel, un millón 353 mil 600 en plataformas de alquiler y un millón 46 mil 512 visitantes en casas de amigos o familia.

Este es mucho turismo nacional que viene a la Ciudad de México, también al ambiente mundialista con un total de cuatro millones 412 turistas y visitantes en este periodo”, dijo la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero.

Esto representa 21 por ciento más de lo que la ciudad registró en las mismas fechas del año pasado, añadió.

En muchos sentidos, sobre todo en el turismo internacional, es un turismo que nunca había venido a la Ciudad de México. Llegamos a otro mercado y ese turismo que normalmente en un Mundial viaja en grupos de amigos van a regresar, nos los ha mostrado así las encuestas, van a regresar con familias, incluso este propio verano, sabemos que va a ser un muy buen verano para la Ciudad de México, que es la puerta a todo el país”.

Además, destacó que se ha incrementado en 27 por ciento el interés de turistas nacionales e internacionales para visitar la Ciudad de México durante el resto del 2026 y un incremento de 61.2 por ciento durante el 2027.

En la ciudad se recibieron a turistas de más de 80 países de los cinco continentes durante la justa mundialista.

Aumenta gasto de turistas

El secretario de Finanzas, Juan Pablo de Bottton, aseguró que del 11 al 30 de junio, se registraron transacciones bancarias en la ciudad por 193 mil millones de pesos; 44 mil millones de pesos adicionales “en transacciones en tarjetas de crédito y de débito, un incremento del 30 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado”.

De Botton señaló que las cifras bancarias representan únicamente el “piso” del impacto económico, ya que no incluyen operaciones realizadas mediante otros medios de pago, como dinero en efectivo, expresó.

Foto: Edgar Negrete | Cuartoscuro

“Ya no hablamos de proyecciones, sino de resultados tangibles”, sostuvo el secretario de Administración y Finanzas, quien afirmó que la capital logró convertir cinco partidos en un evento con impacto económico de alcance mundial.

Agregó que otro de los indicadores que respaldan ese desempeño proviene de BBVA, cuyos registros muestran que el gasto de turistas internacionales aumentó 61.2 por ciento en junio respecto al mismo mes de 2025.

Mundial detona consumo

De acuerdo con las autoridades, el Mundial de Futbol 2026 también alcanzó al comercio organizado.

Con información de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), el secretario de Administración y Finanzas detalló que las ventas en la Ciudad de México crecieron 4.8 por ciento durante el trimestre abril-junio, por encima del promedio nacional, que fue de 3.3 por ciento.

Uno de los productos con mayor demanda fueron las pantallas, para seguir los encuentros del Mundial. Mientras que a nivel nacional sus ventas aumentaron 21 por ciento, en la capital el crecimiento alcanzó 39 por ciento, impulsado por promociones iniciadas desde abril.

Durante el partido entre México y Ecuador, una encuesta de la ANTAD reveló que 95.3 por ciento de los consumidores realizó compras relacionadas con el encuentro y que 66.2 por ciento adquirió productos adicionales a los de su consumo habitual.

El gasto promedio por persona fue de 470 pesos, destinado principalmente a cerveza, carne y botanas.

Estos resultados muestran un comportamiento positivo del consumo y reflejan cómo el Mundial tuvo un impacto directo en la actividad económica de la ciudad”, precisó De Botton Falcon.

Foto: Edgar Negrete | Cuartoscuro

Desempeño de apps de comida

Las plataformas digitales también reportaron un incremento significativo en su actividad.

El secretario refirió que de acuerdo con datos de Rappi, durante los partidos de la Selección Mexicana las ventas se duplicaron, mientras que el número de repartidores activos aumentó 10 por ciento durante las semanas del Mundial y hasta 20 por ciento en los días de mayor demanda.

Mientras que Uber informó que el uso de Uber Eats creció 48 por ciento en los días de partido y entre 17 y 22 por ciento en jornadas sin encuentros”, destacó.

Agregó que la plataforma registró más de 90 mil viajes con origen o destino en el Estadio Ciudad de México, un incremento de 40 por ciento en los traslados hacia Paseo de la Reforma y de entre 8 y 10 por ciento hacia el Zócalo.

Los principales usuarios internacionales de Uber durante el Mundial provinieron de Estados Unidos, Colombia, Reino Unido, España, Chequia y Ecuador, lo que, de acuerdo con el Gobierno capitalino, confirma el alcance internacional que tuvo la justa deportiva y su impacto en la economía de la Ciudad de México.

Por último, Clara Brugada destacó que incluso, durante el encuentro mundialista, la inflación se situó, por primera vez en varios meses, “por debajo del 4 por ciento”.

Fue de 3.4 por ciento, muy cerca del objetivo planteado por el Banco de México cuando inició nuestro gobierno, la inflación estaba casi en cinco por ciento, en 4.76 por ciento. Hoy está casi un punto y medio porcentual por debajo. Logramos más actividad económica sin presionar los precios”.

Y concluyó: “Se trata del mejor escenario: una economía que crece, genera empleo formal sin aumentar el costo de la vida y con más poder adquisitivo para las familias”.