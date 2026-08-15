Fallece hombre en Indios Verdes tras ataque de pitbull

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad murió al ser atacado por un perro de la raza pitbull en las inmediaciones del paradero de Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron el levantamiento del cadáver, se trata de un hombre en situación vulnerable que, presuntamente, molestó a un perro que se encontraba en los pasillos del andén K del paradero.

El canino lo atacó en las inmediaciones de este centro de transferencia modal, ubicado a un costado de Insurgentes Norte. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes aseguraron al animal.

“Los efectivos policiales fueron alertados de una persona lesionada por mordeduras en las avenidas Insurgentes Norte y Ticomán, de la colonia Residencial Zacatenco, por lo que se dirigieron al sitio.

Foto: SSC

Al arribar, observaron un perro que se encontraba amarrado a un poste y que, al parecer, mordió el cuello de una persona en posible situación vulnerable, quien se encontraba inconsciente en la vía pública, por lo que los policías solicitaron los servicios de emergencia”, indicó la SSC.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La Fiscalía capitalina investiga el caso, mientras que el animal fue trasladado y quedó bajo resguardo de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA).