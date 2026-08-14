Se descarrila vagón de tren del Metro CDMX de la Línea 3 ¿qué paso?

El vagón de un tren del Metro que estaba por comenzar operaciones este viernes 14 de agosto terminó descarrilado antes de empezar su servicio a pasajeros. El incidente ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana, en las vías de los talleres de Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero al norte de la Ciudad de México. El convoy se preparaba para incorporarse al servicio cuando uno de los vagones salió de las vías.

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En el lugar fue observado parte del tren desalineado y la zona del vagón que descarriló quedó visiblemente fuera de posición. Afortunadamente al tratarse de maniobras previas al servicio, no había usuarios a bordo.

A la zona llegaron más de 30 integrantes de distintos cuerpos de emergencia, además de personal de Protección Civil y del área de Asuntos Relevantes del Metro. Bomberos arribaron alrededor de las 8:30 de la mañana.

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Personal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil también acudió, aunque les indicaron que la situación ya estaba controlada.

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Por ahora se realizan trabajos en los talleres para atender el tren y determinar qué provocó el descarrilamiento.

El incidente no afecta la operación de la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad, por lo que el servicio a pasajeros continúa