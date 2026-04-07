Instalan equipo de rayos X en Penitenciaría de CDMX para mejorar atención

Autoridades de la Ciudad de México inauguraron un equipo de rayos X en la Penitenciaría de la CDMX, con el objetivo de mejorar la atención médica de las personas privadas de la libertad y reducir traslados a hospitales.

La incorporación de esta tecnología permitirá diagnósticos más rápidos y oportunos, además de evitar salidas innecesarias de internos, lo que también impacta en la seguridad y el uso de recursos.

Durante el acto, autoridades destacaron que este equipo representa un avance en la atención dentro de los centros penitenciarios, al fortalecer los servicios médicos y garantizar condiciones más dignas para la población interna.

Como parte de la inauguración, se realizó un recorrido por la Unidad Médica, donde se mostró el funcionamiento del nuevo equipo Foto: Especial

La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, señaló que esta acción es clave para garantizar el derecho a la salud de todas las personas, incluidas aquellas en reclusión, mientras que el subsecretario del Sistema Penitenciario, Andrés Ponce Aceituno, subrayó que también permitirá optimizar operativos de seguridad al reducir traslados.

Como parte de la inauguración, se realizó un recorrido por la Unidad Médica, donde se mostró el funcionamiento del nuevo equipo mediante una demostración.

Con esta acción, autoridades capitalinas buscan fortalecer la atención médica en centros penitenciarios y mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad.

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