Caída de rama provoca corto circuito en San José Insurgentes

La lluvia que cayó en gran parte de la Ciudad de México generó en algunos puntos la caída de ramas.

En las calles de Capuchinas y Damas, en colonia San José Insurgentes de la alcaldía de Benito Juárez, los cables de alta tensión fueron averiados por la caída de una rama de un árbol que ocasionó que se pegaran, generaran chispas y flama con humo en el lugar, esto alertó a los vecinos de la zona quienes llamaron a los equipos de emergencia.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó el suministro de energía para poder retirar la rama que ocasionó el corto en los cables de alta tensión.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Por algunos minutos el suministro de energía eléctrica fue suspendido para la reparación de la falla y posteriormente reanudar el servicio a los vecinos de la colonia San José Insurgentes.

La calle de Damas fue cerrada a la vialidad por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del grupo Blindar BJ por las labores de los equipos de emergencia.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

*DRR*