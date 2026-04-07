Lluvia provoca grandes encharcamientos en oriente de CDMX

Vialidades de la zona oriente de la Ciudad de México se vieron afectadas por diversos encharcamientos, que provocaron por algunos minutos problemas de avance vehicular.

En el Eje 6 Sur, en sus diferentes tramos desde Periférico Oriente, hacia la calzada Ermita Iztapalapa, se originaron dos encharcamientos de consideración con un tirante de hasta 150 metros de largo por 25 cm de alto.

Uno de ellos fue a la altura de la 2a calle de Leonardo Hernández, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, de la alcaldía de Iztapalapa, donde algunos autos y motos se tuvieron que ir por la banqueta.

Pero el más complicado fue más adelante, sobre el mismo Eje 6 Sur y la calle de Venustiano Carranza, en la colonia Santa María Aztahuacán, ahí los vecinos tuvieron que salir a destapar las coladeras, ya que ninguna autoridad de la alcaldía, al mando de Aleida Alavez Ruiz, apoyó a los vecinos.

Todos los años es lo mismo, siempre tenemos que venir a destaparle, porque las autoridades de Iztapalapa ahorita vinieron, pero solo dieron vueltas y se fueron”.

-¿Que le pide usted a la alcaldesa?

- No, pues mejor ya no le pido, mejor lo hago yo”.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Vecinos que tienen más de 40 años viviendo en la zona, comentaron que desde que realizaron trabajos de pavimentación se originó el problema de encharcamientos.

Ahora está peor, porque acaban de pavimentar, yo creo que taparon las coladeras y esto ocasiona que se inunde más, porque en otro tiempo que llovió ya se hubiera ido el agua. Yo aquí llevo más de cuarenta años, al principio cuando hicieron el eje no sufríamos de inundación, pero ahorita parece que estamos en Venecia”, relató el señor Ezequiel Genaro.

Los vecinos de la zona, afectados por los encharcamientos que se generan por las lluvias en Iztapalapa, le exigen a su alcaldesa que atienda de manera inmediata las emergencias, ya que todavía no es temporada fuerte de lluvias y no quieren pasar lo mismo que el año pasado, cuando el agua se metió a las casas.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Tláhuac también fue impactada

La lluvia que cayó este martes en la Ciudad de México generó unos de los primeros paisajes de calles inundadas de la temporada.

El Heroico Cuerpo de Bomberos reportó encharcamientos, caída de árboles y ramas, principalmente en alcaldías como Iztapalapa y Tláhuac.

Para las 20:00 horas, la zona de la colonia Xalpa, en Iztapalapa, era la que más lluvia había acumulado con 15.75 milímetros, equivalentes a 15.75 litros por metro cuadrado.

En la colonia Emiliano Zapata, también en Iztapalapa se acumularon 14.25 milímetros y en Ejército de Oriente, ocho milímetros.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por probabilidad de lluvias y granizo en las 16 alcaldías.

*DRR*