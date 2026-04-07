Pide Congreso CDMX a alcaldías reforzar campaña de separación de residuos

La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México aprobó, por unanimidad, un dictamen para que las 16 alcaldías refuercen, de acuerdo con su disponibilidad presupuestal, la difusión del nuevo esquema de separación de residuos domésticos, el cual comenzó a implementarse en la Ciudad de México el 1 de enero de este año.

El Punto de Acuerdo fue presentado por la diputada Elizabeth Mateos Hernández, del grupo parlamentario de Morena.

Durante su intervención en la sesión virtual, la legisladora señaló que el reto “permanente” es gestionar las cerca de ocho mil 500 toneladas de desechos que diariamente llegan a las estaciones de transferencia.

Victoria Valtierra Ruvalcaba

Agregó que para transitar de una visión que concibe la basura como desechos sin valor, hacia un enfoque donde se les reconozca como materiales aprovechables cuando se separan de forma adecuada, es necesario que las alcaldías aumenten las acciones de difusión del esquema obligatorio.

Los integrantes de la comisión avalaron una reserva al dictamen por la legisladora Juana María Juárez López, también de Morena, que consiste en adicionar la frase “y de conformidad con su disponibilidad presupuestal” al resolutivo único, a fin de evitar nuevas cargas financieras a las alcaldías.

Con el resolutivo “se busca fortalecer el manejo, separación y aprovechamiento de los desechos” en la ciudad, insistió la diputada Elizabeth Mateos.

Foto: Pavel Jurado Canseco | Excélsior

El nuevo modelo de separación establece un calendario específico de recolección, que permite ordenar el servicio público de limpia y facilitar el tratamiento diferenciado de residuos, añadió.

Los desechos orgánicos, integrados por restos de alimentos y residuos de jardinería, se recolectan los martes, jueves y sábado; mientras que los inorgánicos, reciclables y no reciclables, se recogen los lunes, miércoles, viernes y domingo.

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