Ciberacoso afecta más a mujeres y jóvenes

La Ciudad de México concentra más de la mitad de los casos de ciberacoso atendidos por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia capitalino.

Entre 2020 y junio de 2026, el organismo recibió 28 mil 204 reportes por este delito en el país, de los cuales 15 mil 512, equivalentes a 55%, corresponden a la CDMX, donde mujeres y personas menores de 30 años son las principales víctimas.

Tan sólo durante el primer semestre de 2026 se registraron 2 mil 646 reportes, cifra que representa un incremento de 0.3% respecto al mismo periodo del año pasado, lo que confirma que la violencia digital mantiene una tendencia ascendente.

Las cifras muestran además que el ciberacoso tiene un marcado componente de género, alertó el Consejo Ciudadano, ya que siete de cada 10 víctimas son mujeres, es decir, 73% de las personas atendidas fueron mujeres y 27% hombres.

Asimismo, el Consejo dio a conocer que la población joven concentra la mayor incidencia; 49% de los reportes recibidos en los últimos seis años corresponde a personas menores de 30 años y, dentro de ese grupo, niñas, niños y adolescentes representan 13% de los casos atendidos.

El Consejo Ciudadano emitió una serie de recomendaciones para prevenir el ciberacoso. Ulises García

Para la directora general del Consejo Ciudadano, Gabriela González, la explicación está en el nivel de exposición digital que enfrenta ese sector de la población, detallando en entrevista para Excélsior que las personas menores de 30 años pasan mucho más tiempo en redes sociales, videojuegos en línea, aplicaciones de mensajería y plataformas de citas, una interacción permanente que incrementa la posibilidad de encontrarse con posibles agresores.

Las personas menores de 30 años pasan mucho más tiempo en redes sociales, videojuegos en línea, aplicaciones de mensajería y plataformas de citas. Esa interacción permanente incrementa la posibilidad de encontrarse con posibles agresores.”

La especialista señaló que, en el caso de las adolescencias, la construcción de identidad y el sentido de pertenencia ocurren cada vez más en el entorno digital, donde la búsqueda de aceptación mediante seguidores o reacciones también incrementa los riesgos de terminar siendo víctima de un ciberdelincuente, a lo que se suma la cantidad de información personal que se comparte cotidianamente sin advertir las consecuencias.

Desde la pandemia, indicó, aumentaron las compras en línea y muchas personas desechan etiquetas de paquetería con datos como nombre, domicilio o correo electrónico, información que puede ser utilizada para iniciar amenazas, extorsiones o actos de hostigamiento, advirtiendo también que mantener perfiles públicos en redes sociales facilita que personas desconocidas accedan a fotografías, rutinas o información privada.

Estamos dejando mucha información disponible. Si no restringimos nuestros perfiles, cualquiera puede conocer aspectos de nuestra vida y utilizarlos para empezar un proceso de intimidación o acoso.”

González explicó que el ciberacoso no se limita a insultos en internet, sino que se trata de conductas reiteradas, cuyo propósito es intimidar, humillar o provocar daño emocional mediante medios digitales.

De acuerdo con el organismo, las y los ciberacosadores generan contacto mediante identidades falsas en 30% de las ocasiones; amenazas con compartir información personal y extorsión, en 28%; la suplantación de identidad, en 25%, y provocaciones, en 5%, figurando entre las agresiones más frecuentes los mensajes ofensivos, la publicación de contenido sin consentimiento y distintas formas de hostigamiento.

La violencia adquiere una dimensión especialmente grave cuando las víctimas son mujeres, pues muchas de las amenazas están cargadas de insinuaciones sexuales, por lo que la especialista advirtió que minimizar estas conductas favorece que la violencia avance a una agresión física.

Muchas de las amenazas que reciben están cargadas de insinuaciones sexuales o de mensajes sobre lo que les quieren hacer. El miedo surge porque no sabes quién está detrás de la pantalla ni si esa persona va a pasar del dicho al hecho. El ciberacoso puede escalar a una agresión física o sexual.”

El organismo alertó que la prevención sigue siendo insuficiente, pues datos del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) indican que sólo 64.9% de las personas usuarias de internet en México aplica medidas de seguridad digital, ante lo cual recomendó configurar las redes sociales para mantener los perfiles privados, limitar quién puede enviar mensajes, evitar compartir la ubicación en tiempo real, proteger los datos personales y activar la verificación en dos pasos.