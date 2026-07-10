Este viernes habrá 7 manifestaciones y casi 20 eventos masivos en CDMX

Este 10 de julio se esperan varias manifestaciones y 18 eventos masivos en diversos horarios y zonas de la Ciudad de México, sal a tiempo para que no se te haga tarde. Aquí te damos las alternativas viales en cada caso.

CONCENTRACIONES

Colectivo "Furia NB"

Desde las 8:45 de la mañana integrantes de este colectivo acudirán a los Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, para manifestar su inconformidad con la decisión del Ministerio Público de enviar al archivo temporal una carpeta de investigación relacionada con una víctima de la comunidad LGBTTTIQ+. Los manifestantes consideran que la resolución fue arbitraria y exigirán que el caso vuelva a investigarse. Antes de llegar al juzgado, a las 8:00 horas se reunirán en la estación Balderas del Metro para trasladarse en grupo.

Foto: Alejandro Aguilar ALEJANDRO AGUILAR

Alternativas viales: Eje Central, Doctor Río de la Loza, Fray Servando Teresa de Mier y Avenida Cuauhtémoc.

Colectiva "Mercaditas Autónomas Momoxcas"

A las 9:00 horas se instalará una nueva edición de la Mercadita Feminista en la explanada de la Alcaldía Milpa Alta. Además de ofrecer productos elaborados por mujeres de la comunidad, la actividad busca visibilizar la violencia económica que enfrentan muchas mujeres de la demarcación y promover su independencia financiera mediante el emprendimiento. No se descarta que otras colectivas feministas se sumen a la jornada.

Alternativas viales: Avenida México Norte, Avenida Jalisco Oriente, Nuevo León y Boulevard José López Portillo.

Colectiva "Las Tonatzin"

A las 9:30 horas se concentrarán en las instalaciones del DIF Xochicalco, en la alcaldía Benito Juárez, para exigir que las autoridades otorguen protección a un menor presuntamente víctima de maltrato infantil. Las integrantes señalaron que permanecerán en el sitio hasta obtener una respuesta y, si es necesario, podrían realizar bloqueos en calles cercanas.

Marcha colectivo feminista “Las Tonantzin”.

Alternativas viales: División del Norte, Municipio Libre, Avenida Universidad y Eje 7 Sur.

Colectivo Dub Latinoamericana

Al mediodía se reunirán en el Monumento a la Madre para realizar el evento denominado "The Return of the Seshans", con el que impulsarán la regularización del consumo de cannabis. Durante la actividad pedirán el reconocimiento del autocultivo, el derecho a la posesión libre, espacios seguros para consumidores y la creación de un Centro de Cultura Cannábica en la alcaldía Cuauhtémoc. También participarán integrantes del colectivo Plataforma 4:20.

Alternativas viales: Insurgentes, Paseo de la Reforma, Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

Vecinos de la Unidad Habitacional Pedregal Carrasco

A las 7:00 de la noche habitantes de este conjunto habitacional volverán a manifestarse para denunciar el incremento de robos, asaltos y otros delitos en la zona. Exigirán mayor presencia policiaca, patrullajes permanentes, mejor iluminación y acciones concretas para recuperar la tranquilidad en la colonia.

Alternativas viales: Periférico Sur, Avenida del Imán, Avenida Aztecas y Calzada de Tlalpan.

Liberum A.C.

Durante todo el día integrantes de esta organización permanecerán en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, donde repartirán información para concientizar a la población sobre el bienestar animal, el impacto ambiental de la producción de carne y la importancia de adoptar hábitos de consumo más responsables.

Alternativas viales: Eje Central, Avenida Hidalgo, Paseo de la Reforma y Balderas.

Movimiento de Regeneración Sindical

A lo largo de la jornada instalarán mesas de recolección de firmas frente al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en la alcaldía Benito Juárez. La actividad forma parte de la Caravana "Por el Derecho y la Justicia del Trabajador", mediante la cual buscan sumar apoyo para solicitar cambios en la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Alternativas viales: Avenida Universidad, División del Norte, Río Churubusco y Eje 8 Sur.

EVENTOS MASIVOS

Disney On Ice

El Auditorio Nacional ofrecerá funciones a las 16:00 y 19:30 horas, por lo que desde la tarde se espera una importante llegada de familias a la zona de Polanco. Como ocurre cada temporada, la afluencia suele incrementar el tránsito en los alrededores antes y después de cada función.

Alternativas viales: Periférico, Ejército Nacional, Mariano Escobedo y Circuito Interior.

El Rey León

La exitosa obra musical tendrá función a las 20:30 horas en el Teatro Telcel, en Plaza Carso. Se prevé una importante concentración de asistentes durante la tarde-noche en toda la zona comercial.

Alternativas viales: Río San Joaquín, Ejército Nacional, Marina Nacional y Circuito Interior.

Gigantes del Fútbol

Continúa abierta durante todo el día la exposición instalada sobre Paseo de la Reforma, donde visitantes pueden recorrer figuras monumentales, escenarios temáticos y espacios dedicados a la historia del futbol y del Mundial.

Foto: Especial

Alternativas viales: Avenida Chapultepec, Circuito Interior e Insurgentes.

Futlán, Tierra de Fútbol

El Parque Aztlán mantiene abiertas sus actividades mundialistas con experiencias interactivas, juegos y dinámicas para aficionados de todas las edades.

Alternativas viales: Constituyentes, Periférico y Ejército Nacional.

Filmación del documental "Zócalo, el corazón de México"

Desde las 5:00 de la mañana continúa la grabación del documental en el Zócalo y otros espacios históricos de la capital, por lo que podrían registrarse cierres parciales o restricciones momentáneas.

Alternativas viales: Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga, Eje Central y Circunvalación.

Corredores Turísticos

Desde las 6:00 horas continúan los recorridos turísticos por sitios emblemáticos como el Centro Histórico, Garibaldi, Reforma, Zona Rosa, Coyoacán, Tlalpan, San Ángel, Polanco y Xochimilco, donde se espera una importante afluencia de visitantes.

Alternativas viales: Circuito Interior, Viaducto, Periférico y Eje Central.

Festival Campo Marte 26

Las actividades continúan desde las 8:00 horas en Campo Marte con zonas de convivencia, entretenimiento y experiencias relacionadas con el Mundial de Futbol.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Periférico y Ejército Nacional.

Expo Medio Maratón

Del 9 al 11 de julio, el World Trade Center alberga esta exposición donde corredores podrán recoger sus paquetes, conocer las novedades del evento y visitar los stands de diversas marcas deportivas.

Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

Alternativas viales: Insurgentes Sur, Xola, Viaducto y Patriotismo.

México Aquí, "El lugar donde todo México converge"

El Monumento a la Madre continúa recibiendo visitantes con una muestra gastronómica, artesanal y cultural de diferentes estados del país, abierta desde las 10:00 horas.

Alternativas viales: Paseo de la Reforma, Insurgentes y Circuito Interior.

Festivales Futboleros en la CDMX

Desde las 10:00 horas seguirán las transmisiones de los partidos del Mundial en pantallas gigantes instaladas en parques y deportivos de distintas alcaldías, acompañadas de actividades recreativas para toda la familia.

Pantallas que se instalan en Paseo de la Reforma para ver el México vs Chequia Foto: Salomón Ramírez

Alternativas viales: Dependiendo de la sede, se recomienda utilizar Periférico, Circuito Interior, Viaducto o Eje Central.

FIFA Fan Festival

A partir de las 11:30 horas el Zócalo volverá a ser uno de los principales puntos de reunión para los aficionados al futbol, con pantallas gigantes, música, activaciones y diversas actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

El mensaje de la iglesia invita a que el ¿y si sí? se convierta en "una forma de mirar la vida" y no solo quede como un grito de aliento para animar un partido de futbol. Cuartoscuro

Alternativas viales: Eje 1 Norte, Fray Servando, José María Izazaga y Circunvalación.

Play Passion

Desde las 12:00 horas, el Hipódromo de las Américas ofrecerá experiencias inmersivas, juegos interactivos y actividades para los aficionados que viven el ambiente mundialista.

Alternativas viales: Periférico, Avenida Conscripto, Ejército Nacional y Boulevard Manuel Ávila Camacho.

INA PAACE Automechanika México

A las 13:00 horas continúa una jornada más de esta importante exposición internacional de autopartes, herramientas, tecnología y servicios para la industria automotriz en Centro Banamex.

Alternativas viales: Periférico, Ejército Nacional, Conscripto y Avenida del Conscripto.

Entrega de Programas Sociales de la Ciudad de México

A las 16:00 horas se realizará una nueva entrega de apoyos sociales en la Utopía Mixhuca, donde se espera la asistencia de cientos de beneficiarios.

Alternativas viales: Viaducto Río de la Piedad, Río Churubusco, Eje 3 Oriente y Avenida Té.

Diablos Rojos del México vs Conspiradores de Querétaro

A las 19:00 horas el Estadio Alfredo Harp Helú recibirá una nueva serie de la Liga Mexicana de Beisbol, por lo que se espera una fuerte afluencia de aficionados durante la tarde y noche.

Alternativas viales: Viaducto, Río Churubusco, Eje 3 Oriente y Avenida Té.

Lucha Libre Profesional

La tradicional función de la Arena México comenzará a las 20:30 horas, reuniendo a miles de aficionados que, como cada viernes, generarán intensa movilidad en la colonia Doctores.

Alternativas viales: Avenida Cuauhtémoc, Doctor Río de la Loza, Eje Central y Viaducto.

Segunda Asamblea Regional de los Testigos de Jehová 2026

Desde las 7:00 de la mañana y durante todo el fin de semana se llevará a cabo esta reunión en Expo Santa Fe, con la llegada de miles de asistentes provenientes de la Ciudad de México y de otras entidades.

Alternativas viales: Vasco de Quiroga, Prolongación Paseo de la Reforma, Autopista México-Toluca y Avenida Tamaulipas.