Clara Brugada anuncia plan para duplicar la producción de maíz nativo en CDMX

En el marco del Día Nacional del Maíz, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció la realización de la Gran Elotiza Nacional en el Zócalo capitalino y presentó un decálogo de acciones estratégicas para proteger el maíz nativo, con el objetivo central de duplicar la producción local que actualmente alcanza las 8 mil toneladas anuales en más de 4 mil hectáreas de suelo de conservación.

Durante el encuentro con productores e integrantes de su gabinete en la Plaza de la Constitución, Brugada hizo un llamado a la población del Valle de México a sumarse a la celebración e integrarse a las actividades programadas en el primer cuadro de la ciudad.

"Entre hoy y mañana, aquí en el Zócalo capitalino tendremos la gran elotiza nacional. Convoco a los capitalinos y a la población del Valle de México que vengan al Zócalo, que vengan a la Elotiza", expresó la mandataria.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México encabezó el anuncio de las acciones para el campo en la Plaza de la Constitución durante el inicio de la Gran Elotiza Nacional. Especial

Como pilar de la política pública para el campo, la jefa de Gobierno detalló el plan de diez puntos enfocado en la defensa biocultural y económica del grano criollo.

En ese sentido, destacó la continuación del programa Altépetl con un presupuesto de más de 1,000 millones de pesos anuales para beneficiar a 2,500 productores y mencionó el decreto presentado durante su administración, que declara a la capital territorio libre de cultivos genéticamente modificados.

Asimismo, habló sobre la operación de un laboratorio de análisis molecular y un banco de germoplasma y la instalación de tortillerías de maíz nativo nixtamalizado en las 100 Utopías proyectadas en la gestión.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México encabezó el anuncio de las acciones para el campo en la Plaza de la Constitución durante el inicio de la Gran Elotiza Nacional. Especial

Por otro lado, informó de la celebración de la Feria del Maíz y Agrodiversidad los días 3 y 4 de octubre y del impulso al suministro de maíz criollo en restaurantes y taquerías capitalinas.