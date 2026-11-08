Partido Verde propone agilizar recuperación de viviendas despojadas en CDMX

El despojo de viviendas representa una amenaza para la seguridad patrimonial de las familias capitalinas. Ante esta problemática, el Partido Verde en la Ciudad de México impulsa una iniciativa para agilizar los procedimientos legales y facilitar la recuperación de inmuebles ocupados ilegalmente.

Jesús Sesma Suárez, dirigente del Partido Verde en la capital, explicó que la propuesta presentada por la bancada ecologista ante el Congreso local busca reducir los tiempos de respuesta de las autoridades y brindar mayor certeza jurídica a las personas afectadas.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), hasta el 20 de octubre se habían iniciado 714 investigaciones por conflictos inmobiliarios, de las cuales 215 correspondían a casos de despojo.

Sesma Suárez señaló que perder una vivienda no representa únicamente un daño económico, sino también una afectación a la tranquilidad y estabilidad de las familias que han dedicado años de esfuerzo para adquirir un patrimonio.

Advirtió que iniciar una carpeta de investigación no garantiza la recuperación inmediata de una propiedad, pues los procedimientos legales pueden prolongarse durante meses e incluso años, lo que incrementa la incertidumbre de las víctimas.

La problemática también tiene alcance nacional. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró seis mil 707 denuncias por despojo durante el primer trimestre de 2026, lo que equivale a cerca de 75 casos diarios.

Ante este panorama, la iniciativa del Partido Verde contempla establecer un plazo máximo de 30 días hábiles para que el Ministerio Público o el juez resuelva sobre la autorización de ocupación de un inmueble resguardado.

El objetivo es evitar que las personas afectadas enfrenten largos periodos de espera y cuenten con mecanismos más eficaces para defender sus propiedades.

“No podemos permitir que la ley siga siendo lenta para proteger. No podemos normalizar que quien comete conductas ilegales tenga más ventajas que quien ha cumplido con la ley”, afirmó Sesma Suárez.

El dirigente ecologista reiteró que continuará respaldando propuestas para fortalecer los derechos de los propietarios, reducir los obstáculos legales y garantizar una respuesta más oportuna de las autoridades ante los casos de despojo.