Inauguran festivales mundialistas para quienes no pueda asistir al estadio

A cuatro días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobierno capitalino puso en marcha el primero de los 50 Festivales Mundialistas que se instalarán en distintos puntos de la ciudad, para acercar la fiesta futbolera a miles de personas que no podrán asistir a los estadios.

Desde la Glorieta de los Insurgentes, la jefa de Gobierno Clara Brugada inauguró este primer festival, como parte del programa “Juego Limpio, Sociedad Justa”, una estrategia que combinará transmisiones de partidos en pantallas gigantes, con servicios de salud, derechos humanos, prevención de violencias y atención ciudadana.

Vamos a instalar 50 puntos mundialistas de Juego Limpio en la ciudad y el día de hoy estamos inaugurando uno de ellos”, afirmó Brugada.

Los espacios estarán distribuidos en sitios emblemáticos y zonas de alta concentración de personas.

Foto: Especial

En ellos, participarán al menos 15 instituciones del gobierno capitalino para brindar atención y orientación a residentes y visitantes durante la justa deportiva, que arranca el próximo jueves 11 de junio.

Acompañada del secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez y de otros integrantes de su gabinete, Brugada explicó que el objetivo es que la experiencia mundialista llegue a quienes no tendrán acceso a los encuentros en los estadios, “con servicios de atención a todos los sectores de la población”.

Porque ningún evento deportivo puede estar por encima de ningún derecho”, aseveró.

Para ello, se contempla la instalación de módulos de atención a mujeres víctimas de violencia, espacios para prevenir la discriminación, servicios de protección a niñas, niños y adolescentes, así como acciones para la prevención de adicciones y el cuidado de la salud mental.

Los festivales contarán además con actividades deportivas, como futbolito, balonmano, retas y espacios para la presentación de artistas.

Algunos de los 50 festivales futboleros operarán hasta 12 horas diarias, de las 10:00 a las 22:00 horas, mientras que otros funcionarán en horarios específicos dependiendo de la afluencia prevista, precisó Clara Brugada.

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Desplegarán servicios de salud

Como parte de las acciones de salud pública, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) desplegará servicios en 40 puntos estratégicos de la ciudad, además de seis rutas móviles de atención.

Los módulos ofrecerán orientación sobre salud mental, primeros auxilios psicológicos, toma de signos vitales, pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C, además de puntos de hidratación y espacios de recuperación para personas que requieran atención durante las celebraciones por el encuentro deportivo internacional .

Durante la inauguración, también fue presentada una cancha desmontable instalada en la glorieta, así como un balón monumental y una estructura inspirada en una pirámide prehispánica, obras elaboradas por 49 personas privadas de la libertad.

Brugada recordó que cerca de 13 mil personas privadas de la libertad participan actualmente en actividades económicas y productivas de reinserción social en la capital, mientras que alrededor de 4 mil forman parte de la marca Hazme Valer, integrada por 250 talleres de capacitación laboral.

Es una forma de inclusivo que se ha vuelto fundamental en el sistema penitenciario”, afirmó.

Prevención del delito

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, aseguró que la corporación se encuentra preparada para garantizar la seguridad y la convivencia durante el Mundial.

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Aseguró que los preparativos no solo abarcan el despliegue operativo, sino también acciones de proximidad social y prevención.

Estamos listos, no sólo a nivel de seguridad, también a nivel de proximidad, a nivel de prevención para recibir esta justa deportiva”, afirmó.

Con estas acciones “la Ciudad de México busca mostrar una imagen de inclusión y respeto a los derechos humanos”, durante el Mundial, agregó la jefa de Gobierno.