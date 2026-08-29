Jardín Tlallipan alcanza 500 mil visitas a pocos meses de su inauguración

A menos de tres meses de su inauguración, el Jardín Flotante Tlallipan alcanzó una afluencia histórica de 500 mil visitantes. La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, encabezó la celebración junto a autoridades locales en este parque urbano inaugurado el pasado 7 de junio.

Durante el evento, la mandataria entregó un reconocimiento a Marisela Rodríguez Velázquez, la visitante número 500 mil, así como cortesías a otros 14 asistentes para diversos recintos y servicios de la capital.

Aquí inicia el Centro Histórico, era una zona que no tenía espacio público y que ahora es un paseo muy bonito, muy agradable; en la noche se ve divino con la iluminación, las nueve fuentes, las esculturas de perritos. Este jardín flotante es un parque distinto a todos los demás; es un paseo para la población”, destacó la titular del Ejecutivo local.

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Este espacio conecta las estaciones del Metro Chabacano, San Antonio Abad y Pino Suárez sobre una caminata de casi dos kilómetros con seis elevadores.

El director general de Servicios Metropolitanos (Servimet), Carlos Mackinlay, puntualizó que la obra "logra volver a reconectar el Oriente con el Poniente de la ciudad" y se convertirá en un ícono de la capital.

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La infraestructura alberga áreas comunitarias de alto impacto social con atención diaria, como una Casa de Día para Adultos Mayores, un punto de venta “Del campo a la Ciudad”, dónde se ofrecen frutas y verduras a bajo costo, así como una sala de infancias y salud mental.

Cabe señalar que el mantenimiento se realiza mediante cuadrillas urbanas y captación de agua pluvial. La administración capitalina reiteró la invitación a la ciudadanía para cuidar este nuevo símbolo del derecho a la ciudad.