Presume manejar el Metro de CDMX; su novia lo dejó y ya enfrenta consecuencias

Un sujeto que presumió en redes sociales que manejó el Metro de la Ciudad de México, publicó así el mensaje: “Manejando un tren del Metro de CDMX… qué experiencia más interesante”, enseguida se le fueron encima usuarios pues se supo que no era trabajador del STC.

La grabación rápidamente desató críticas, horas después, ante la polémica que generó, la publicación fue eliminada.

De acuerdo con las denuncias difundidas en redes, el hombre sería pareja de Anarlet N, señalada como inspectora jefa de estación del Metro y quien aparece acompañándolo dentro de la cabina mientras el convoy está en movimiento.

A pesar de no ser trabajador del Sistema de Transporte Colectivo el sujeto tuvo acceso a los controles del tren para conducirlo por la Línea 2. Usuarios en redes dieron que afortunadamente no hubo un accidente, pero pudo haber pasado a mayores.

El Metro tomó acciones

Luego que las imágenes fueron viralizadas, el Metro se pronunció. El organismo confirmó que la persona que aparece en las imágenes es ajena al Sistema de Transporte Colectivo y que viajaba en el interior de un tren modelo NM02 de la Línea 2.

Las áreas de Operación y Transportación revisaron lo ocurrido y lograron identificar a la trabajadora que estaba a cargo del tren en ese momento.

Así la tarjeta

El Metro informó que la conductora ya fue retirada de sus funciones y que se inició el procedimiento administrativo y laboral correspondiente para determinar la sanción.

De acuerdo con el propio STC, la falta es muy seria y la sanción podría llegar hasta la baja definitiva de la trabajadora.