Asesinan a hombre dentro de deportivo en Azcapotzalco

Un hombre de unos 30 años fue asesinado dentro del Deportivo La Rosita, en la colonia Santo Tomás, de la alcaldía Azcapotzalco, hasta donde llegaron paramédicos y unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, la agresión fue directa en contra del hombre, quien se encontraba en una cancha de frontón, debido a estos hechos, el lugar fue desalojado.

Se espera que al lugar llegue personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) para levantar el cuerpo y recabar indicios sobre la agresión que acabó con la vida del hombre.

En videos difundidos en redes sociales se observa la presencia de varias patrullas, así como varios usuarios del lugar que, aunque fueron desalojados, permanecen en las inmediaciones como curiosos.

El Deportivo La Rosita se ubica sobre la calle Azcapotzalco-LaVilla, esquina con Trébol, a pocos metros de la Secundaría Técnica 15, en la que en marzo pasado fue sorprendido un alumno que ingresó armado y amenazó a algunos de sus compañeros.