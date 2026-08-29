Persecución en Xochimilco termina con detención de tres narcomenudistas

Tres hombres fueron detenidos en calles de la alcaldía Xochimilco, ya que fueron sorprendidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México cuando intercambiaban dosis de droga.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes de la SSC patrullaban la colonia Nativitas, al llegar a la esquina de las calles Iturbide y Escudo Nacional, les reportaron que varios sujetos en motocicletas circulaban por la periferia y se dedicaban a vender droga, por lo que de inmediato iniciaron un operativo de búsqueda y localización.

Resultado de dicha acción, calles adelante observaron tres sujetos a bordo de dos motocicletas, una color amarillo y una negro, en actitud inusual, quienes manipulaban envoltorios como los usados para la distribución de droga, de manera que al notar la posible comisión de un delito se aproximaron a ellos”, detalló la SSC.

Foto: SSC

Sin embargo, dichos sujetos no hicieron caso de la petición de los uniformados, por lo que se dieron a la fuga, aunque su intento de escape se frustró metros adelante.

Los tres hombres fueron interceptados en las calles Escudo Nacional y María E. Lozada, en la misma colonia, donde les realizaron una revisión preventiva.

Los uniformados aseguraron 120 bolsas de plástico transparentes que contenían un vegetal verde y seco con las características de la marihuana y dos teléfonos celulares. Además, detuvieron a los hombres de 33, 24 y 22 años de edad, junto con el aparente narcótico y las tres motocicletas, los presentaron ante el agente del Ministerio Público”.

Detenida en Iztapalapa

En otra acción, la SSC detuvo a una mujer en la alcaldía Iztapalapa, a la que le aseguraron más de 100 dosis de marihuana, por lo que fue llevada a una agencia del Ministerio Público para que se determine su responsabilidad.

El aseguramiento fue posible tras un cateo que llevaron a cabo elementos de la SSC, Fiscalía General de Justicia (FGJ) y de la Guardia Nacional (GN), el cual se derivó de las investigaciones realizadas por las denuncias presentadas por la venta de drogas en la colonia Chinam Pac de Juárez.

Foto: SSC

Resultado de las estrategias implementadas, identificaron un departamento localizado en la Calle 3, de la colonia Chinam Pac de Juárez, en el que se aparentemente se comercializaban posibles enervantes y, al obtener los datos de prueba suficientes, los entregaron al agente del Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo de un juez de control el mandamiento judicial para intervenir en el sitio”.

Los policías de la SSC detuvieron a una mujer de 38 años y aseguraron 100 tubos de vidrio con marihuana y una báscula gramera. El inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial para continuar con las investigaciones del caso.