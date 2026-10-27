¿Qué indicios se recabaron en el Parque España tras la muerte de lomitos?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) inició una carpeta de investigación por el delito de maltrato o crueldad contra animales no humanos, tras los reportes de un posible envenenamiento de perros en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con información de las autoridades capitalinas, la mañana de este martes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron un reporte del número de emergencias 911 relacionado con varios perros que recibían atención médica en una clínica veterinaria de la calle Pachuca, luego de presentar malestares mientras paseaban por el parque.

Según los primeros datos recabados, dos de los animales fallecieron a causa de una posible intoxicación.

Foto: Especial

Durante un recorrido de inspección en el Parque España, policías localizaron un trozo de longaniza que contenía una píldora azul, cuyo posible vínculo con los hechos será investigado por las autoridades.

Como parte de las diligencias, personal ministerial recaba las declaraciones de las personas propietarias de los perros afectados, mientras que agentes de la Policía de Investigación (PDI) y peritos realizan trabajos en el lugar. También se solicitó la intervención de especialistas en medicina veterinaria para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

En paralelo, la SSC, a través de sus elementos y de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc implementaron recorridos preventivos en la zona.

Foto: Especial

Durante estas acciones, personal de las dependencias brinda orientación a las personas que acuden al parque con sus animales de compañía, con el objetivo de prevenir nuevas afectaciones.

Asimismo, las autoridades analizan las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de la zona para obtener información que permita esclarecer los hechos e identificar a las personas que pudieran estar involucradas.