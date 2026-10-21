Paraguas, objetos que más interrumpen circulación del Metro

La mañana de este miércoles, un bastón cayó a las vías de la estación Zaragoza de la Línea 1 del Metro, lo que provocó un cortocircuito y un flamazo, el cual causó quemaduras a dos personas, quienes debieron ser trasladas al hospital.

La caída de diversos objetos a las vías del Metro es constante, por lo que sistema de transporte pidió a los pasajeros sostener adecuadamente sus pertenencias, ya que el servicio puede interrumpirse por varios minutos.

Tan solo en lo que va del año, han caído a las vías 150 paraguas, 114 bastones o muletas, 73 juegos de llaves y 43 termos metálicos.

Foto: Especial

Por sus características metálicas, estos objetos provocan cortocircuitos al hacer contacto con la barra guía que conduce la electricidad para energizar los trenes”, señaló.

Cada cortocircuito obliga al personal del STC en estaciones a realizar una maniobra especial para retirar el objeto y verificar los daños en las vías. Además, cuando los trenes resultan afectados, deben enviarse a talleres para su reparación.

El STC Metro hace un llamado a las personas usuarias, en especial a quienes ingresan con paraguas, bastones o muletas, para evitar que estos objetos caigan a la zona de vías, electrificadas con 750 volts de corriente continua”, indicó el organismo.

Foto: Especial

El martes por la noche, una muleta cayó a las vías de la estación Moctezuma, también de la Línea 1.

En el incidente no se registraron personas lesionadas, pero sí afectación al servicio de trenes por un corte de corriente de 20 minutos.