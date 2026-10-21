Inauguran Feria Nacional Empleo para inclusión de grupos vulnerables

Con la participación de 40 empresas comprometidas con la inclusión laboral y una oferta disponible de 850 vacantes para diversos perfiles y sectores económicos, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México inauguró la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables 2026.

El evento, celebrado en las instalaciones de Expo Reforma, fue encabezado por la titular de la dependencia capitalina, Inés González Nicolás, en un esfuerzo realizado de manera coordinada con el Servicio Nacional de Empleo del Gobierno de México.

La iniciativa busca consolidar un espacio inclusivo orientado a generar oportunidades de trabajo formal y digno para sectores que enfrentan mayores barreras de acceso al mercado laboral.

Foto: Especial

Durante el acto inaugural, las autoridades destacaron que la feria fue concebida no solo como un punto de encuentro entre empleadores y postulantes, sino como una herramienta integral de apoyo social.

Entre las facilidades otorgadas se habilitó un área especial destinada al cuidado de las infancias, permitiendo a las y los aspirantes revisar las opciones de trabajo y concretar sus postulaciones con total tranquilidad y seguridad.

Asimismo, la dependencia reiteró que estas acciones responden a la política laboral de la capital para garantizar la inclusión y el acceso equitativo al empleo.