Paradero de Indios Verdes queda bajo el agua tras fuerte lluvia

La lluvia con granizo que cayó este miércoles provocó inundaciones y caos vial en la zona de Indios Verdes.

Para las 20:00 horas, las alcaldías más afectadas eran Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

Para esa hora la mayor acumulación de lluvia se había registrado en la zona del cruce de Río de los Remedios y Eje Central Lázaro Cárdenas, en Gustavo A. Madero, en donde se acumularon 36 milímetros de lluvia o 36 litros de agua por metro cuadrado, de acuerdo con el registro de la Secretaría de Gestión Integral del Aguas (Segiagua).

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La lluvia provocó que la zona del paradero de Indios Verdes se inundara, incluida la Avenida de los Insurgentes Norte y calles secundarias.

En plena hora pico se formó un caos vial, en donde los vehículos quedaron detenidos y los usuarios de sistemas de transporte público, como el Metrobús, debieron bajar de los autobuses y caminar.

El sistema Metrobús debió modificar su servicio durante varios minutos en la Línea 1, debido a la anegación en la zona del puente de Ticoman.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantenía la alerta naranja por lluvias fuertes en Gustavo A. Madero Foto: Especial

Cuadrillas de Segiagua acudieron atender la emergencia y bajar los niveles de agua en el paradero.

Mientras que en Azcapotzalco se registraron granizadas, cayeron ramas y árboles en varias alcaldías.

Por la noche, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantenía la alerta naranja por lluvias fuertes en Gustavo A. Madero.