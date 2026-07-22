Paradero de Indios Verdes queda bajo el agua tras fuerte lluvia
Trabajadores de la Segiagua llegaron a la zona para atender la situación y poder restablecer la circulación vehicular
La lluvia con granizo que cayó este miércoles provocó inundaciones y caos vial en la zona de Indios Verdes.
Para las 20:00 horas, las alcaldías más afectadas eran Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.
Para esa hora la mayor acumulación de lluvia se había registrado en la zona del cruce de Río de los Remedios y Eje Central Lázaro Cárdenas, en Gustavo A. Madero, en donde se acumularon 36 milímetros de lluvia o 36 litros de agua por metro cuadrado, de acuerdo con el registro de la Secretaría de Gestión Integral del Aguas (Segiagua).
La lluvia provocó que la zona del paradero de Indios Verdes se inundara, incluida la Avenida de los Insurgentes Norte y calles secundarias.
En plena hora pico se formó un caos vial, en donde los vehículos quedaron detenidos y los usuarios de sistemas de transporte público, como el Metrobús, debieron bajar de los autobuses y caminar.
El sistema Metrobús debió modificar su servicio durante varios minutos en la Línea 1, debido a la anegación en la zona del puente de Ticoman.
Cuadrillas de Segiagua acudieron atender la emergencia y bajar los niveles de agua en el paradero.
Mientras que en Azcapotzalco se registraron granizadas, cayeron ramas y árboles en varias alcaldías.
Por la noche, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantenía la alerta naranja por lluvias fuertes en Gustavo A. Madero.