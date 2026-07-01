Panda Xin Xin cumple 36 años; se convierte en una de las más longevas

Xin Xin, la panda gigante que habita en el Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec, cumplió este miércoles 36 años.

Con ello, se consolidó como una de las pandas gigantes más longevas bajo cuidado profesional en el mundo.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México informó que este 1 de julio se celebra el cumpleaños número 36 de Xin Xin.

Foto: Especial

Su presencia no solo representa décadas de esfuerzos en favor de la conservación de la vida silvestre, sino también un profundo lazo afectivo con millones de visitantes que, desde la infancia, han encontrado en ella un símbolo de esperanza, cuidado y respeto por la naturaleza”, señaló la dependencia.

Nacida en Chapultepec en 1990, Xin Xin es hija de la recordada panda Tohuí. Forma parte del legado del programa de reproducción de pandas gigantes desarrollado en México.

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En vida silvestre los pandas gigantes suelen vivir entre 15 y 20 años, mientras que bajo cuidado humano alcanzan entre 25 y 30 años.

Xin Xin ya superó ambas expectativas, por lo que la Sedema informó que celebrará a la panda el próximo sábado.